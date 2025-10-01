Podolski wypalił, co naprawdę sądzi o Polakach. Nie hamował się. "Marudzenie, zazdrość"

W wypowiedziach z przeszłości Lukasa Podolskiego nie brakowało deklaracji, że kiedyś chce założyć koszulkę Górnika Zabrze, a więc klubu bardzo bliskiemu jego sercu. W pewnym momencie wydawało się, że mistrz świata na Górny Śląsk nie zawita, ale w 2021 roku marzenie wielu fanów Górnika zrealizowało się. Podolski podpisał kontrakt z zabrzańską ekipą i związany jest z nią do dziś. Co więcej, ma wobec klubu duże plany.

Nie jest już tajemnicą, że Podolski stara się o przejęcie własności Górnika i choć droga do tego jeszcze daleka, cały czas działa w kierunku polepszenia sytuacji drużyny. I na razie wychodzi mu to bardzo dobrze, co widać m.in. po obecnym sezonie. Zabrzanie są liderem Ekstraklasy i na ten moment są rewelacją rozgrywek. I choć sam Podolski gra ostatnio mniej ze względu na problemy zdrowotne, zespół radzi sobie również bez niego.

Podolski brutalnie szczerze o Polakach. Wydał bolesną opinię

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty zawodnik wyjawił, że rozważa zakończenie kariery po tym sezonie. "Jest możliwość, że skończę karierę po tym sezonie. Taki mam plan, ale zostawiam sobie otwartą furtkę. Nie chcę żegnać się na dwa razy. Dadzą mi kwiatki, przyjedzie rodzina, pomacham kibicom, a trzy tygodnie później powiem: "A, słuchaj, jeszcze trochę pogram?" - wyjawił piłkarz Górnika. Został także zapytany o to, jak żyje mu się w Polsce.

"Śląsk i Katowice bardzo się rozwinęły. Mówi się, że wielu Polaków wraca do kraju z Niemiec, bo fajnie się w Polsce żyje. Potwierdzam. Są czyste ulice, międzynarodowe restauracje, Polacy dbają o swoje miasta. Stadiony są topowe, nawet w pierwszej lidze. Trochę jeszcze potrzeba zmian, ale idzie to do przodu" - ocenił mistrz świata z reprezentacją Niemiec.

Podolski wyjawił również, jak postrzega mentalność naszego narodu. "Zależy od charakteru, bo każdy jest inny i nie wszyscy zachowują się tak samo. Ale mental jest głównie taki: negatywne nastawienie, marudzenie, zazdrość i teksty typu "nie da się". Taki jest Polak" - powiedział wprost Podolski.

Tomasz Hajto: Odrodził nam się taki polski Goretzka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Luka Podolski w barwach Górnika AFP

Lukas Podolski Michal Dubiel/REPORTER East News