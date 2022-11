Podolski wciąż gra z bólem. Zdradził, jak długo potrwa jeszcze jego kariera

Kariera Podolskiego nie dobiegnie szybko końca. "Jestem w treningu"

Górnik zajmuje obecnie dopiero trzynastą pozycję w ligowej tabeli. Podolski nie jest zadowolony z takiego stanu rzeczy. - Dalej nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Wielu graczy przyszło do nas późno, byli bez klubu i to widać. Jedni mają kontuzje, inni powoli dochodzą do siebie. Trzeba czasu, żeby drużyna rozegrała się, tak jest na całym świecie. Liverpool z Kloppem też od razu nie odpalił, na to wszystko trzeba czasu. Należy pracować, wierzyć w pracę trenera i zobaczyć, co będzie na koniec sezonu - stwierdził obrazowo.