Podolski uderzył rywala. Bezwzględna dyskwalifikacja. Jest decyzja Komisji Ligi

To było najszybsze wykluczenie piłkarza w tym sezonie Ekstraklasy. Lukas Podolski wszedł na murawę w 90. minucie. Czerwony kartonik zobaczył dokładnie po 160 sekundach.

Górnik Zabrze wygrał mecz z Rakowem Częstochowa 3:1. Pozostał jednak niesmak po zachowaniu niemieckiego weterana. Było pewne, że Komisja Ligi nie puści tego incydentu płazem.

Lukas Podolski zdyskwalifikowany. Nie zobaczymy go na murawie w trzech najbliższych kolejkach Ekstraklasy

- To była walka boiskowa, ja chciałem go wyblokować. Rzeczywiście trafiłem go w twarz, ale nieumyślnie. Chwilę później uderzył mnie pięścią. Nie wiem, z jakiego powodu - mówił Michael Ameyaw na antenie Canal+ Sport.

Niespełna kwadrans wcześniej reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców. Powtórki pokazały, że w starciu z ostatnich minut faktycznie spowodował upadek Podolskiego. Chwilę później próbował go przeprosić. Spotkał się jednak z niewytłumaczalną agresją rywala.

Piłkarz Górnika został ukarany trzema meczami dyskwalifikacji. To oznacza, że nie będzie mógł zagrać w potyczkach z Widzewem Łódź, Cracovią i Legią Warszawa. Spotkanie z "Pasami odbędzie się w Zabrzu, dwa pozostałe na obcym terenie.

W ligowej tabeli ekipa Michala Gasparika wskoczyła na czwartą lokatę, premiowaną startem w europejskich pucharach. Do liderującego Zagłębia Lubin traci trzy "oczka". Raków usadowił się tuż za Górnikiem i traci do niego tylko punkt.

W czwartek częstochowianie rozegrają rewanż z Fiorentiną w 1/8 finału Ligi Konferencji. Pierwsze starcie przegrali we Florencji 1:2, tracąc gola tuż przed końcowym gwizdkiem. Początek spotkania o 18:45.

