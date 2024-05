Podolski podał konkretną datę. Ujawnił, kiedy zakończy karierę

Lukas Podolski ma 38 lat i nieuchronnie zbliża się do końca kariery. Ten sezon nie jest dla niego zbyt udany, bowiem ma na koncie tylko po trzy gole i asysty na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Mimo to jego Górnik Zabrze ma szanse nawet na mistrzostwo Polski. Piłkarz jest związany z zabrzańskim klubem do 30 czerwca 2025 roku, a co będzie dalej? Napastnik w Kanale Sportowym powiedział, kiedy planuje odwiesić buty piłkarskie na kołek i co będzie robić później.