Podolski ostatnią nadzieją reprezentanta Polski. "Podsuną mu kontrakt do rozwiązania"

Już na początku maja Adam Nawałka mówił na naszych łamach, że Arkadiusz Milik powinien rozwiązać kontrakt z Juventusem Turyn i wrócić do Polski, najlepiej do Górnika Zabrze. Milik nie posłuchał, a po tym, jak zagrał w sparingu Juve z OGC Nice (2:0) wydawało się, że może jeszcze dostać szansę we włoskim klubie. Wątpliwości rozwiewa Piotr Czachowski.

Juventus nie da kolejnej szansy Milikowi

- Po meczu z Nice w mediach zaczęły się pojawiać spekulacje, że Milik faktycznie może dostać w Turynie kolejną szansę, ale nic z tego - mówi nam Czachowski. - Juventus musi patrzeć na pieniądze, bo nie jest przesadnie bogaty, a już Kolo Muani kosztował ich 50 milionów euro. Już zresztą pozbyli się Vlahovica i Opendy. Kwestią czasu jest, kiedy klub podsunie Milikowi kontrakt do rozwiązania.

- Włosi może i daliby szansę Milikowi, ale nie po tym, co się działo przez ostatnie dwa lata, gdzie on leczył kontuzje i może dwa razy kopnął piłkę. Oni już nie uwierzą w to, że on wróci. Raczej będą podejrzewali, że mogą się pojawić kolejne mikrourazy i pauzy w graniu. W sytuacji, gdy trzeba patrzeć na budżet i wydatki nie ma szans, żeby trzymali takiego zawodnika - zauważa nasz rozmówca.

Nie ma kolejki chętnych na Milika

Milik jest w bardzo trudnej sytuacji, bo Juventus go nie chce, a pod drzwiami nie ma kolejki chętnych. - Ja to widzę tak, że jedynie tureckie kluby mogłyby zaryzykować i położyć duże pieniądze. Ale to mógłby być ostatni kontrakt Milika. Jeśli on chce jeszcze kilka lat pograć i zdrowotnie stanąć na nogi, to musi znaleźć klub, który jest skłonny dać mu szansę i na niego poczekać - wyjawia Czachowski.

I tu wracamy do Nawałki, bo Czachowski w zasadzie powtarza słowa byłego trenera reprezentacji Polski, że Milik nie znajdzie dla siebie lepszego klubu niż Górnik. - Tam jego talent eksplodował, stamtąd ruszył na zachód. Tam pracuje jego brat, a jest też Lucas Podolski. Właściciel klubu szuka takich okazji na rynku transferowym - wylicza Czachowski.

Tylko Górnik i Podolski

Górnik mógłby potraktować Milika jak Kacpra Urbańskiego. Z tym ostatnim też zaryzykował, bo tym, jak Urbański nie poradził sobie w Legii Warszawa. - Dla mnie jest jasne, że jeśli Milik chce grać w piłkę, to tylko Górnik. Juve wypchnie go prędzej czy później i tylko straci czas. Naprawdę niczego lepszego dla Milika nie wymyślimy. On też musi mieć świadomość, że już nie jest tym samym zawodnikiem.

Problemem mogą być pieniądze, bo Milik zdecydowanie nie dostanie w Górniku wielkiej kasy. - A ja akurat tu nie widzę problemu. Myślę, że on grał w dobrych klubach, dużo zarobił i zdecydowanie stać go na to, żeby teraz ratować karierę za cenę mniejszej gaży. Najrozsądniejsza opcja dla niego to powrót do Polski i tyle na temat. Zwłaszcza że ten zawodnik wymaga specjalnego prowadzenia, bo te jego powtarzające się kontuzje są dużym problemem - kwituje Czachowski.

Arkadiusz Milik FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Lukas Podolski Tomasz Kawka/East News East News

Górnik Zabrze - Fenerbahce Jarek Praszkiewicz PAP



