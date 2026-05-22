Podolski ogłosił ws. kariery. Zareagował nawet Ibrahimović. Ależ szpilka

W czwartek Lukas Podolski oficjalnie został właścicielem Górnika Zabrze. - Chciałbym podziękować prezydentowi, który dotrzymał słowa i udało nam się doprowadzić tę sprawę do końca. To jedyna osoba w mieście - która jeszcze przed wyborami - zapowiadała, że na pewno doprowadzi do prywatyzacji Górnika Zabrze i tak też się stało. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy dołożyli do tego swoją cegiełkę. Od dzisiaj na wizytówce będzie widniało co innego, ale będę dalej robił to co kocham. Wspierał klub i robił wszystko dla jego dobra - mówił podczas konferencji prasowej.

Przy okazji zabrał głos ws. swojej kariery piłkarskiej. - Jeszcze nie podjąłem decyzji. Czy mogę grać w przyszłym sezonie? Może tak być, decyzji jeszcze nie ma. Pomyślę na spokojnie - tłumaczył.

Borek zapytał Ibrahimovicia o Podolskiego. Wszyscy parsknęli śmiechem

Jak się okazało, dzień później wszystko stało się jasne. "Mistrz Świata Lukas Podolski najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa - Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!" - przekazał świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski.

O planach 40-latka dowiedział się... Zlatan Ibrahimović. W jaki sposób? Legendarny napastnik Barcelony, Interu, Milanu czy PSG zagościł w Warszawie na evencie organizowanym przez firmę XTB. Rozegrano towarzyski mecz, trenerem jednej z drużyn był Mateusz Borek.

- Lukas Podolski ogląda ten mecz. Widział Zlatana i zdecydował, że kończy karierę. Ogłosił to przed chwilą - powiedział popularny dziennikarz w stronę Szweda.

- On skończył ją dziesięć lat temu, kiedy mnie zobaczył - odpowiedział w swoim stylu Ibrahimović. Kilka sekund później wszyscy zgromadzeni parsknęli śmiechem. - To jest GOAT. On jest niemożliwy - podsumował z uśmiechem na twarzy Borek.

Podolski w Górniku spędził pięć lat. Do tej pory rozegrał dla niego w sumie 134 spotkania, zdobył 25 bramek i zaliczył 22 asysty. Ostatni mecz w sezonie zespół z Zabrza rozegra w sobotę przeciwko Radomiakowi na własnym stadionie.

