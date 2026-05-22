Podolski ogłosił ws. kariery. Zareagował nawet Ibrahimović. Ależ szpilka

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

- Jeszcze nie podjąłem decyzji - mówił w czwartek Lukas Podolski. Dzień później decyzja została już podjęta. Ogłoszono, że nowy właściciel Górnika Zabrze po tym sezonie zakończy karierę. Na te wieści zareagował sam... Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović w okularach przeciwsłonecznych, w lewym rogu zdjęcie Lukasa Podolskiego w czerwonej koszulce.
Zlatan Ibrahimović, Lukas PodolskiBeata Zawadzka/East News / Michele Finessi/Aflo Images/East NewsEast News

W czwartek Lukas Podolski oficjalnie został właścicielem Górnika Zabrze. - Chciałbym podziękować prezydentowi, który dotrzymał słowa i udało nam się doprowadzić tę sprawę do końca. To jedyna osoba w mieście - która jeszcze przed wyborami - zapowiadała, że na pewno doprowadzi do prywatyzacji Górnika Zabrze i tak też się stało. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy dołożyli do tego swoją cegiełkę. Od dzisiaj na wizytówce będzie widniało co innego, ale będę dalej robił to co kocham. Wspierał klub i robił wszystko dla jego dobra - mówił podczas konferencji prasowej.

Przy okazji zabrał głos ws. swojej kariery piłkarskiej. - Jeszcze nie podjąłem decyzji. Czy mogę grać w przyszłym sezonie? Może tak być, decyzji jeszcze nie ma. Pomyślę na spokojnie - tłumaczył.

Borek zapytał Ibrahimovicia o Podolskiego. Wszyscy parsknęli śmiechem

Jak się okazało, dzień później wszystko stało się jasne. "Mistrz Świata Lukas Podolski najbliższy weekend zakończy karierę pełną sukcesów. Został właścicielem Klubu swojego dzieciństwa - Górnika Zabrze. Dziękujemy za wszystko, Poldi!" - przekazał świeżo upieczony zdobywca Pucharu Polski.

O planach 40-latka dowiedział się... Zlatan Ibrahimović. W jaki sposób? Legendarny napastnik Barcelony, Interu, Milanu czy PSG zagościł w Warszawie na evencie organizowanym przez firmę XTB. Rozegrano towarzyski mecz, trenerem jednej z drużyn był Mateusz Borek.

- Lukas Podolski ogląda ten mecz. Widział Zlatana i zdecydował, że kończy karierę. Ogłosił to przed chwilą - powiedział popularny dziennikarz w stronę Szweda.

- On skończył ją dziesięć lat temu, kiedy mnie zobaczył - odpowiedział w swoim stylu Ibrahimović. Kilka sekund później wszyscy zgromadzeni parsknęli śmiechem. - To jest GOAT. On jest niemożliwy - podsumował z uśmiechem na twarzy Borek.

Podolski w Górniku spędził pięć lat. Do tej pory rozegrał dla niego w sumie 134 spotkania, zdobył 25 bramek i zaliczył 22 asysty. Ostatni mecz w sezonie zespół z Zabrza rozegra w sobotę przeciwko Radomiakowi na własnym stadionie.

Zobacz również:

Maja Chwalińska jest rewelacją Rolanda Garrosa. Teraz na jej drodze staje mistrzyni olimpijska.
Roland Garros

Menedżer Polki straszy mistrzynię olimpijską. "Wtedy jest najbardziej niebezpieczna"

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Piłkarz w jasnobeżowej koszulce z widocznymi logotypami sponsorów oraz symbolem dwóch skrzyżowanych młotków, patrzący w górę z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytego stadionu.
Lukas Podolski w barwach Górnika ZabrzeGrzegorz Wajda/REPORTERReporter
Janne Andersson (z prawej) jeszcze jako selekcjoner reprezentacji Szwecji. Obok Zlatan Ibrahimović
Janne Andersson (z prawej) jeszcze jako selekcjoner reprezentacji Szwecji. Obok Zlatan IbrahimovićAFP


Rakieta latała po trybunach! Skandaliczne zachowanie tenisistyPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja