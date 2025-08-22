Podolski nie przejmie Górnika? Zwrot akcji na horyzoncie, mocne słowa piłkarza

Proces prywatyzacji Górnika Zabrze trwa od wielu miesięcy. Kibice przez długi czas wyrażali swoje niezadowolenie, że 14-krotny mistrz Polski jest pod pełną kontrolą władz miasta. W końcu udało się znaleźć rozwiązanie i rozpoczęła się "walka" o przejęcie klubu. Najpoważniejszym kandydatem, a ostatecznie jednym został Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec nie tylko gra w zabrzańskiej drużynie od 2021 roku, ale systematycznie pozyskuje inwestorów oraz ma wpływ na kadrę zespołu.

Temat prywatyzacji Górnika w ostatnim czasie wybrzmiewa w Zabrzu jeszcze mocniej. W tym mieście w niedzielę (24 sierpnia) odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta. Mieszkańcy będą wybierać między Ewą Weber i Kamilem Żbikowskim. Kandydaci zgodnie deklarują, że prywatyzacja klubu musi zostać jak najszybciej sfinalizowana.

Podolski nie przejmie Górnika? Problem długi klubu

"Dziennik Zachodni" zapytał Lukasa Podolskiego, na jakim etapie są negocjacje ws. przejęcia klubu przez LP Holding GmbH - z którym bezpośrednio powiązany jest 40-latek.

Są rozmowy, idą trochę do przodu, może są na finiszu. Ale tak szybko to nie pójdzie, bo tematów jest bardzo dużo. Tu trzeba wszystko dobrze sprawdzić. Jak ja mam być właścicielem, to klub musi być czysty i bez długów, bo potem wszystko idzie na właściciela. To nie jest zabawa. Zobaczymy, jak będzie. Jeden chce kupić, drugi chce sprzedać, trzeba spotkać się gdzieś pośrodku

Piłkarz jednoznacznie podkreślił, że kluczowe jest rozwiązanie kwestii związanych z zadłużeniem Górnika. - Nie możesz brać klubu z jakimiś długami, obligacjami, pożyczkami. To nie ja przez tyle lat prowadziłem taką politykę, że te długi się porobiły, klub był miejski, miasto za to odpowiada. Mam ludzi, którzy będą Górnika wspierać, ale te długi to nie nasza wina. To trzeba jakoś rozwiązać - stwierdził.

Podolski mówi wprost, że nie musi być wcale właścicielem Górnika i przyznał, że może pełnić inne role w klubie. Zaproponował nawet swoją osobę na... prezesa. - Jak miasto chce mieć klub, to niech go utrzymuje. Ja pomogę, mogę zostać prezesem, jak skończę grać w piłkę, ściągać sponsorów. Nie mam z tym problemu. Nie jestem taki, że jak nie zostanę właścicielem, to jutro już będę w Kolonii. Tylko wszystko musi się zgadzać - zakończył.

Podolski powiedział, że sprawa może toczyć się jeszcze przez długi czas, a kolejne spotkanie prywatyzacyjne odbędzie się po wyborach. Dodał również, że więcej pieniędzy zainwestował w klub niż zarobił, a jego oczkiem w głowie jest klubowa akademia.

