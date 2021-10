Podczas piłkarskich Mistrzostw Europy rozgrywanych na boiskach w Austrii i Szwajcarii (2008 rok), polscy fani, zwracali największą uwagę na Lukasa Podolskiego. Zastanawiali się jak to możliwe, że człowiek urodzony w Gliwicach nosi koszulkę reprezentacji Niemiec i w Klagenfurcie pakuje dwie bramki Biało-Czerwonym (asystował mu urodzony w Opolu Miroslav Klose). Minęło 13 lat i gwiazda mistrza świata z 2014 roku mocno przygasła. Jak transfer piłkarza takiego formatu do PKO Ekstraklasy stawał się faktem, to wydawało się, że będzie magnesem na kibiców.

Jaka będzie frekwencja na meczu Lechia - Górnik?

W sobotę Górnik Zabrze - z Podolskim w składzie - zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Po zmianie szkoleniowca w drużynie znad morza diametralnie poprawiły się wyniki. Biało-Zieloni w weekend na jeden dzień przejęli nawet fotel lidera (później z niego strącił ich Lech Poznań po wygranej nad Legią Warszawa). - Obecność Podolskiego nie będzie miała większego przełożenia na frekwencję. Nie jest to zawodnik Lechii, nasi kibice nie identyfikują się z tym piłkarzem - powiedział nam Tomasz Mielewczyk, kierownik Działu Dystrybucji Biletów w Lechii.

Reklama

Podolski nie jest jedynym głośnym nazwiskiem na boiskach PKO Ekstraklasy. Wisłę Kraków od ponad dwóch lat ponownie reprezentuje Jakub Błaszczykowski, a latem Pogoń Szczecin zasilił Kamil Grosicki, co też uznawano za wielki powrót (obaj łącznie reprezentowali Polskę w 191 meczach, w których zdobyli 38 goli).

Na początku października Lechia pokonała Legię Warszawa 3:1. Polsat Plus Arenę odwiedziło wtedy ponad 23 tysiące kibiców. - Spodziewamy się niższej frekwencji. Przerwa na kadrę troszkę pokrzyżowała nam plany. Emocje i entuzjazm po wygranej z mistrzem Polski opadły. Na tę chwilę szacowana frekwencja to około 12 tysięcy kibiców na mecz - przekazał nasz rozmówca.

Jeśli faktycznie tylu widzów pojawi się na Polsat Plus Arenie będzie to więcej niż dotychczasowa średnia. W tabeli dotychczasowej średniej frekwencji lechiści znajdują się zaledwie na szóstym miejscu, znacznie niżej we właściwej tabeli PKO Ekstraklasy.











Lechia wygrała pięć ostatnich spotkań (cztery w lidze, jeden w Pucharze Polski) i do lidera PKO Ekstraklasy z Poznania traci tylko dwa punkty. Gdańszczanie mają całkiem przyjazny terminarz, więc seria może zostać jeszcze poprawiona. Mecz w Gdańsku rozpocznie się o godz. 15:00.