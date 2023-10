Podolski mógł patrzeć i podziwiać. Nowa najlepsza lewa noga w Ekstraklasie?

Jak nie idzie, to nie idzie - mogą powiedzieć piłkarze Górnika Zabrze, którzy nie grają wcale tak źle, jak wygląda ich sytuacji w tabeli Ekstraklasy. Wygrali zaledwie dwa z dziesięciu meczów, dziś znaleźli się w strefie spadkowej. A wcale nie było widać, by bardzo przeciętne Zagłębie Lubin na trzy punkty w Zabrzu zasłużyło. I by Waldemar Fornalik miał jakiś konkretny pomysł na to, by przechytrzyć starszego od siebie o 11 miesięcy Jana Urbana.