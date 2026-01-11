Podolski jest już gotowy. To byłby wreszcie koniec, podał miesiąc

Triumfator brazylijskiego mundialu w naszym kraju biega za futbolówką już od kilku dobrych lat. Jego transfer do Górnika Zabrze z miejsca określono hitem i póki co kibice rzeczywiście mają sporo pociechy z doświadczonego napastnika. 40-latek na boisku może i nie zachwyca tak jak wcześniej, lecz imponuje lokalnemu środowisku angażowaniem się w życie legendarnego klubu. Wielokrotny reprezentant Niemiec nie ustaje w staraniach związanych ze prywatyzacją obecnych wiceliderów PKO BP Ekstraklasy.

Firma należąca do zawodnika z chęcią zostałaby inwestorem, lecz problem leży po stronie miejskich urzędników. Wciąż nie doszło do porozumienia. Światełko w tunelu pojawiło się jednak po niedawnych słowach prezydenta miasta. "Mam nadzieję, że proces prywatyzacji Górnika zakończy się jeszcze w tym kwartale" - wyznał polityk, cytowany przez "gol24.pl". "Jesteśmy uzależnieni od przygotowania pewnych analiz finansowych, dokumentów, którymi musi zostać obudowana ta transakcja. Uzgodniliśmy pewne ramy finansowe, w których będziemy się poruszać. Będzie się też musiała wypowiedzieć rada miasta" - dodał w wypowiedzi dla tego samego portalu.

Wreszcie przełom w Górniku Zabrze? Podolski będzie przeszczęśliwy

Wieści szybko dotarły do Lukasa Podolskiego. Ten już odniósł się do wspomnianych wyżej słów udzielając wywiadu Piotrowi Koźmińskiemu z "goal.pl". Padł nawet konkretny miesiąc ewentualnego zakończenia głośnej w Zabrzu sprawy. "Też docierały do mnie informacje o lutym, ludzie mi podsyłali linki z tymi wypowiedziami. Powiem tak: jeśli to miałby być luty, to ja się bardzo cieszę! Jestem jak najbardziej za! Natomiast faktycznie, ze strony miasta te daty ciągle się zmieniają. W każdym razie ja jestem gotowy" - ogłosił doświadczony napastnik.

"Chętnie przejmę Górnika jak najszybciej, choćby w lutym. Żeby pójść z nim dalej do przodu" - powiedział później. Temat prywatyzacji klubu ciągnie się już od wielu miesięcy, dlatego też 40-latek zapewne strasznie ucieszy się z zakończenia tej długiej batalii. Na razie jednak to tylko słowa. Lukas Podolski oraz kibice czekają na czyny. Sam zawodnik koncentruje się w międzyczasie na dalszej fazie sezonu. Będzie o co walczyć, bo Górnik ma tyle samo punktów w tabeli co lider z Płocka.

Lukas Podolski IMAGO/Christoph Hardt East News

Luka Podolski w barwach Górnika AFP

Lukas Podolski HENNING KAISER AFP