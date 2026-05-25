Podolski idzie w ślady Lewandowskiego. Równo 10 lat później. Ogłosił znienacka

Sezon 2025/26 okazał się dla Górnika Zabrze nad wyraz udany. Ekipa z Roosevelta sięgnęła po Puchar Polski i tytuł wicemistrzowski. W nagrodę zagra latem w kwalifikacjach Champions League.

W poniedziałek miało miejsce uroczyste podsumowanie ligowych rozgrywek. Na Gali Ekstraklasy wręczono wyróżnienia bohaterom sezonu. Żadna ze statuetek nie powędrowała jednak do przedstawiciela Górnika.

Podolski nie kryje dezaprobaty po Gali Ekstraklasy. Krótki wpis na platformie X mówi wszystko

Górnik miał szansę na trzy nagrody. Wśród nominowanych znaleźli się obrońca Rafał Janicki, pomocnik Patrik Hellebrand i trener Michal Gaszparík. W komplecie musieli jednak pogratulować swoim konkurentom.

"Lecabaret" - skwitował w sieci Lukas Podolski, jeden z liderów zespołu w pięciu ostatnich latach, a od kilkudziesięciu godzin nowy właściciel śląskiego klubu.

Jego wpis to czytelne nawiązanie do komentarza, jaki pojawił się na profilu Roberta Lewandowskiego w 2016 roku. Wtedy miał to być wyraz dezaprobaty wobec wyników plebiscytu "France Football". Polak zajął wówczas dalekie 16. miejce.

Część obserwatorów do dzisiaj uważa, że właśnie ten incydent kosztował "Lewego" utratę szans na zdobycie Złotej Piłki w kolejnych edycjach. Kiedy w 2020 roku polski napastnik jawił się jako murowany faworyt do odebrania Ballon d'Or, plebiscyt odwołano z powodu pandemii. Rok później RL9 był tylko drugi.

Bardziej dyplomatycznie niż "Poldi" zareagowały w poniedziałkowy wieczór służby prasowe Górnika. "Dla nas jesteście zwycięzcami w każdej kategorii, do której otrzymaliście nominację" - brzmi treść komunikatu zamieszczonego na klubowym koncie w serwisie X.

Tymczasem najlepszym bramkarzem Ekstraklasy w zakończonym właśnie sezonie wybrany został Xavier Dziekoński z Korony Kielce. Obrońcą - Wojciech Mońka z Lecha Poznań, pomocnikiem - Bartosz Nowak (do tego tytuł MVP) z GKS-u Katowice, napastnikiem - Karol Czubak z Motoru Lublin. Wśród trenerów gratulacje odbierał Nils Frederiksen, opiekun "Kolejorza".

Lukas Podolski

Lukas Podolski

Lukas Podolski





