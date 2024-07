Podolski dosadnie o Polakach. Nie gryzł się w język, wytknął największą wadę

Interweniowała nawet policja . "Przyjechali, spisali mnie i tyle. Nic innego się nie zadziało. Natomiast... Mogę się domyślać, kto ich wezwał. Ale powiem tak: skoro nasyłają na mnie policję, to znaczy, że się mnie boją . To dobrze. Bo to jest jak na boisku: jeśli przeciwnik się ciebie boi, to znaczy, że jesteś silny" - mówił na łamach WP SportoweFakty.

Podolski ostro o Polakach. „Zawsze będzie coś źle”

Po ostatnim gwizdku z dziennikarzami rozmawiał między innymi właśnie popularny "Poldi". Na tapet wziął on podejście Polaków do piłki nożnej, które jego zdaniem nie jest właściwe. "Jest bardzo dużo marudzenia, ale taka jest też mentalność. Kto by nie przyszedł do klubu, to zawsze będzie coś źle. Trzeba te nastroje tonować i uspokoić, a klub budować. Jak przyjdzie inwestor, to będzie świetnie. Naszym celem jest utworzenie takiego Górnika, co będzie stał na własnych nogach i nie będzie musiał ciągle sprzedawać kluczowych piłkarzy" - przekazał utytułowany sportowiec na łamach "transfery.info".