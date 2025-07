Podolski dopiął swego, pilne wieści ws. przejęcia Górnika Zabrze, to już pewne

Przez lata kibice Górnika Zabrze wyrażali swoje niezadowolenie z faktu, że ich ukochana drużyna pozostaje pod kontrolą władz miasta, które niejednokrotnie wykorzystywały wizerunek zespołu do swoich własnych, politycznych celów. Kiedy sprywatyzowanie Górnika stało się realną opcją , pozostało jeszcze pytanie - w czyje ręce trafi 14-krotny mistrz Polski?

W grze liczyły się jedynie dwa podmioty. Pierwszym z nich był holding powiązany z Lukasem Podolskim - który i tak do tej pory miał ogromny wpływ na śląski klub. "Poldi" nie tylko od 2021 roku gra w barwach zabrzańskiej ekipy, ale również pozyskuje nowych inwestorów, a także ma ogromny wpływ na to, jacy zawodnicy trafiają do Górnika - przyciągając ich również swoim nazwiskiem.