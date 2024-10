Pobili własny rekord. Niesamowita kwota, przekroczyli miliard

Ekstraklasa. Najwięcej prawe mediowe i marketingowe

Jak zawsze najważniejszym źródłem zasilającym budżety klubowe były tzw. scentralizowane prawa mediowe i marketingowe . W sezonie 2023/2024 ta kategoria zanotowała rekordowe 408 mln zł, o 32 procent więcej niż przed rokiem. Zdecydowanie największym źródłem przychodów klubów z tego tytułu były wpływy od Ekstraklasy SA - łącznie 280,2 mln zł. To kwota należna klubom z umów, jakie w ich imieniu ligowa spółka zawarła z nadawcami i partnerami (np. praw do transmisji meczowych czy kontraktów sponsorskich na poziomie całej ligi).

Drugim największym źródłem przychodów klubów były tzw. wpływy komercyjne , a więc pochodzące z zawieranych indywidualnie przez dany klub kontraktów reklamowych czy sponsoringowych. Wyniosły one w minionym sezonie 370 mln zł - najwięcej w historii i o osiem procent więcej niż w poprzednim sezonie. Dynamicznie rosły również przychody z dnia meczowego. W sezonie 2023/2024 sięgnęły 184 mln zł, czyli o 34 procent więcej niż w poprzednim. To kategoria przychodów, która wzrosła najmocniej.

Ekstraklasa. Legia wyprzedziła Lecha

- Dane dotyczące frekwencji na stadionach PKO Bank Polski Ekstraklasy to ogromny powód do dumy, a jednocześnie efekt ciężkiej pracy wielu osób w naszych klubach. Za nami ekscytujący sezon, który przełożył się na duży wzrost zainteresowania kibiców. Osobiście mam podwójny powód do satysfakcji, patrząc zarówno z perspektywy Ekstraklasy SA, jak i Jagiellonii. Historyczne, pierwsze mistrzostwo Polski wywalczone w Białymstoku, przy tak fantastycznej otoczce wokół rozgrywek, jest dla klubu niezwykle ważnym bodźcem do dalszego rozwoju. Wspierając popularność rozgrywek i zaangażowanie fanów budujemy wraz z całą ligą bezcenny kapitał, który będzie procentował w kolejnych latach, również na płaszczyźnie biznesowej - powiedział Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok i jej główny akcjonariusz.