Pobił rekord Ekstraklasy. Mówi o Polsce, to wciąż sprawia mu trudność

Z przytupem kończy się kwiecień w najważniejszych polskich rozgrywkach piłkarskich. Wciąż trwa na przykład zacięta batalia o mistrzostwo kraju. Do tego doszło osiągnięcie indywidualne Jesusa Imaza. Gwiazdor Jagiellonii Białystok dokładnie 19 kwietnia zdobył dwie wyjątkowe bramki. Dlaczego wyjątkowe? Otóż wysforowały go one na prowadzenie w historycznym rankingu snajperów PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory na szczycie znajdował się Flavio Paixao. Od niedawna zamienił go właśnie Hiszpan ze 110 golami na koncie.

A to zapewne nie koniec, ponieważ 35-latek wciąż imponuje dobrą formą. Tak samo zresztą jak jego koledzy z zespołu, którzy dalej mają szansę nawet na tytuł. Korzystając z chwili wolnego, Jesus Imaz porozmawiał z Piotrem Koźmińskim z redakcji "goal.pl". Szybko padł temat potencjalnego złotego medalu. "Będziemy walczyć do końca, ale wiadomo jak teraz wygląda tabela. Lech musiałby się dwa razy potknąć, a my musielibyśmy wygrać wszystkie pozostałe mecze. Oczywiście, będziemy próbować, natomiast fakty są oczywiste: teraz faworytem do mistrzostwa jest Lech" - przyznał.

Jesus Imaz uwielbia polskie lato. Gwiazdor wciąż ma problem z zimą

Ciekawie zrobiło się także później, ponieważ gwiazdor wprost wyraził się na temat naszego kraju. Zaczęło się od kuchni. "Na pewno próbowałem wiele razy. Pierogi, zupy, czy schabowy. Doskonale wiem jak smakują" - powiedział w temacie naszych kultowych potraw. Następnie dziennikarz zapytał 35-latka o to, co najbardziej lubi w Polsce. "Lato" - odpowiedział bez namysłu. Jest jednak haczyk. "I odwrotnie: do zimy wciąż ciężko się przyzwyczaić" - dodał.

"Ale lato w Polsce potrafi być naprawdę fajne. Lubię te miesiące, bo ludzie wtedy, jak w mojej Hiszpanii, spędzają dużo czasu na zewnątrz. Na przykład na rynku w Białymstoku jest ich wtedy bardzo dużo. To moja ulubiona pora roku" - uzupełnił swoją wypowiedź jeden z kluczowych graczy Jagiellonii. Kto wie, być może doświadczony piłkarz w końcu polubi zimowe miesiące, ponieważ nieprędko opuści Polskę.

Wciąż nie brakuje mu motywacji do tego, by pozostać na Podlasiu. "Mam jeszcze jeden cel z klubem, który miałem nadzieję zrealizować właśnie w tym sezonie. To wygranie Pucharu Polski. Byłem już z Jagiellonią mistrzem Polski, grałem w europejskich pucharach, wygrałem Superpuchar, ale do kolekcji brakuje mi właśnie Pucharu Polski. W przyszłym sezonie znów spróbujemy" - zakończył.

Taras Romanczuk i Jesus Imaz to grające legendy Jagiellonii Białystok Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

