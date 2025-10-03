Robert Dobrzycki układa Widzew po swojemu. Po poprzednim głównym udziałowcu przejął klub, w którym za stroną sportową odpowiadali głównie zagraniczni fachowcy. Za transfery Litwin Mindaugas Nikolicius, a trenerem był Chorwat Żeljko Sopić, który miał do pomocy rodaków jako asystentów.

Tego układu Dobrzycki nie zburzył od razu, ale się przyglądał. Nikolicius dostał pieniądze na transfery i sprowadził 14 piłkarzy, na których wydano ponad 7 mln euro. Początek sezonu jeszcze za trenera Sopicia był przeciętny, zwłaszcza jeśli chodzi o punkty. Widzew nie grał źle, ale decyzje sędziów i błędy samych piłkarzy sprawiły, że był daleko od czołówki. Pierwszą decyzją było zwolnienie Chorwata i powierzenie drużyny asystentowi Patrykowi Czubakowi.

Z nowym trenerem Widzew gra jeszcze gorzej

Nikolicius ogłosił to podczas konferencji, ale jak mówi powiedzenie "nie cieszył się". A decyzją o zmianie obarczył zarząd. Potem już tylko było gorzej. Najpierw Widzew przegrał z Lechem, co nie było niespodzianką, ale potem klubem wstrząsnęła afera weselna. W skrócie po trzech porażkach z rzędu nowy pierwszy trener Czubak zdecydował, że piłkarze przez pięć dni nie będą trenować razem, tylko indywidualnie. A on w tym czasie poleciał na wesele do Grecji byłego już wiceprezesa Widzewa Macieja Szymańskiego. Z zabawy jednak nici, bo w trybie pilnym samolotem właściciela wracał do Polski, by się tłumaczyć.

Nowy trener ma wyniki jeszcze gorsze - trzy porażki (Lech, Górnik i Raków), wygrana (Arka) i awans po rzutach karnych w Pucharze Polski. Widzew spadł na dwunaste miejsce, a po następnej kolejce może być nawet w strefie spadkowej. To zdecydowanie poniżej oczekiwań Dobrzyckiego. Łódzki klub miał bowiem w tym sezonie dołączyć do krajowej czołówki. Dlatego postanowiono działać. Pierwszą decyzją było (jeszcze nieogłoszone) dokapitalizowanie klubu kwotą około 19 milinów złotych.

Polscy fachowcy mają pomóc Widzewowi

Jak informują media, kolejnym krokiem są zmiany personalne. W piątek Widzew ma ogłosić, że do klubu dołączą Piotr Burlikowski i Dariusz Adamczuk. Pierwszy z nich przejmie obowiązki wiceprezesa Szymańskiego. Będzie więc przełożonym Nikoliciusa, a także nadzorował skauting i akademię. To bliski współpracownik Zbigniewa Bońka, legendy Widzewa, z czasów jego prezesury w PZPN. Był też dyrektorem sportowym m. in. Cracovii, Zagłębia Lubin czy Zawiszy Bydgoszcz. Zresztą Dobrzycki poznał się z Bońkiem i jak twierdzi "Gazeta Wyborcza" to właśnie były prezes PZPN miał polecić Burlikowskiego.

Adamczuk to były reprezentant Polski i wicemistrz olimpijski z Barcelony. Przez ostatnie lata był związany z Pogonią Szczecin. Tam rozwijał akademię, a od 2021 roku był członkiem zarządu. Odpowiadał za transfery. Po przejęciu klubu przez Alexa Haditaghiego szybko rozstał się z Pogonią. W Widzewie ma być doradcą pionu sportowego. Może to oznaczać, że Nikolicius nie straci stanowiska, ale będzie musiał ściśle współpracować z Adamczukiem, który ma świetne rozeznanie w polskiej lidze.

Nie wiadomo, czy to koniec zmian, bo posada Czubaka wisi na włosku. Niewykluczone, że wraz z Adamczukiem przyjdzie zwolniony z Pogoni trener Robert Kolendowicz. Ma więcej doświadczenia od Czubaka. Sześć lat jako asystent trenera i 44 mecze w roli pierwszego szkoleniowca szczecińskiej drużyny z całkiem dobrą średnią punktów na mecz (1,74).

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Patryk Czubak, trener Widzewa Widzew Łódż materiały prasowe

Michal Rydz i Robert Dobrzycki pozują w czerwcu 2024 roku po ogłoszeniu umowy sponsorskiej widzew.com materiały prasowe

Aberdeen - Szachtar Donieck. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport