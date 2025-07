Zawodnik pochodzący ze Skandynawii ze świeżo upieczonymi triumfatorami Superpucharu Polski łączony był od kilku dobrych dni. O nadchodzącym transferze poinformował Tomasz Włodarczyk, który także ujawnił kwotę transakcji. Duńczyk do stolicy naszego kraju według dziennikarza miał się przenieść za trzy miliony euro, co oznaczało pobicie ligowego rekordu. Kibice od tego momentu czekali tylko na potwierdzenie ze strony klubu. Komunikat wreszcie pojawił się we wtorkowe popołudnie.