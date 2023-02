To był wyjątkowy mecz dla trenera Piasta Aleksandra Vukovicia, który w Legii, jak sam powtarza, spędził pół życia. Przed meczem wszyscy zastanawiali się, jaki znajdzie pomysł na zatrzymanie Legii, którą prowadził jeszcze osiem miesięcy temu.

- O Legii wiem dużo, ale wiedza czy założenia taktyczne, a ich realizacja na boisku to odmienne kwestie. Wszystko leży w głowach zawodników - mówił Vuković na przedmeczowej konferencji prasowej.

W końcu mecz się zaczął i od razu wszystkim rzuciło się w oczy jedno założenie Vukovicia - oddelegował Grzegorza Tomasiewicza do pilnowania Josue. Wyglądało to dość dziwnie, bo takie rozwiązanie taktyczne rzadko się stosuje we współczesnej piłce.