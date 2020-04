Wiadomo, jakie sumy z praw telewizyjnych dostaną kluby, jeśli uda się dokończyć sezon PKO Ekstraklasy. Co intrygujące, najmniej pieniędzy otrzymają: Wisła Kraków i ŁKS. Na spore kwoty mogą za to liczyć pucharowicze.

"Przegląd Sportowy" ujawnił, kwoty, jakie Canal+ i TVP zapłacą klubom z ostatniej transzy. Łącznie będzie to ponad 67 milionów złotych.

- Trzeba pamiętać, że obydwie telewizje to nasi stali partnerzy i nasz kontrakt nie wygasa w tym roku, tylko w przyszłym. Ponadto, pieniądze, które miały być wypłacane klubom z Ekstraklasy na początku czerwca tytułem praw mediowych, zostaną wypłacone w lipcu, w przypadku gdy będziemy grać do tego miesiąca, a do wypłaty musimy znać końcowe rozstrzygnięcia. Na dzisiaj jesteśmy z klubami rozliczeni. W styczniu i lutym przelaliśmy należne wynagrodzenie, nawet nadpłaciliśmy - mówił Interii prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.

- Pozostało jeszcze do wypłacenia jakieś 25 procent, według ustalonego podziału, za wynik sportowy. Czyli za miejsce w tabeli plus bonusy za udział w pucharach. Po tym sezonie końcowa trójka dostanie opłatę spadochronową, by łatwiej znieść skutki spadku. Podkreślam, że rozliczenie wyniku sportowego będzie możliwe dopiero po zakończeniu sezonu - dodał.

Suma będzie zależała od miejsca w tabeli, choć jest też sporo zmiennych, co sprawia, że np. Wisła Kraków, która obecnie jest na 13. miejscu, otrzymałaby mniej pieniędzy od drużyn z pozycji 14. i 15. Jeśli na ostatnim miejscu pozostanie ŁKS, to on otrzyma najmniej pieniędzy. To kwota ponad 140.5 tys. złotych.

Druga od końca jest Wisła, która według prognozy "Przeglądu Sportowego" mogłaby liczyć na sumę przekraczającą 152 miliony złotych. Warto dodać, że w styczniu wszystkie kluby dostały po 1 013 250 zł.

Dlaczego Wisła Kraków, jeśli skończy ligę na 13. miejscu, otrzyma niższą kwotę, niż dwóch spadkowiczów? Ponieważ drużynom, które opuszczą Ekstraklasę przysługuje wsparcie w wysokości 750 tysięcy złotych.

Premiowani są też pucharowicze. Co prawda, kwoty za same miejsca w tabeli nie powodują dużych różnic, ale doliczając premie dla pierwszych czterech drużyn, tworzy się przepaść. Piąta drużyna dostanie ok. 3.7 mln zł. Z kolei mistrz Polski może liczyć na ok. 4,9 mln zł. Otrzyma też premię w wysokości 12.6 mln zł. Druga, trzecia i czwarta ekipa dostaną odpowiednio: 9.5, 6.3 i 3.2 mln zł. Będą to premie. Trzeba do tego doliczyć podstawową kwotę.

"Przegląd Sportowy" wyliczył, ile pieniędzy dostaną kluby z ostatniej transzy za prawa telewizyjne, jeśli zakończą sezon na tych miejscach, na których są obecnie. Trzeba dodać, że te kwoty zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy ligę uda się dokończyć. Sumy przedstawiają się następująco:

1. Legia - 18 966 774

2. Piast - 13 065 900

3. Cracovia - 10 087 805

4. Śląsk - 6 138 150

5. Lech - 4 298 266

6. Pogoń - 2 360 400

7. Lechia - 2 861 558

8. Jagiellonia - 1 732 650

9. Raków - 1 399 425

10. Wisła P. - 1 091 625

11. Zagłębie - 1 995 237

12. Górnik - 463 875

13. Wisła K. - 152 025

14. Korona - 586 125

15. Arka - 407 925

16. ŁKS - 140 625

RAZEM: 67,7 MLN ZŁ

Uwzględniono premie dla pucharowiczów (31,5 mln zł - 12,6 dla Legii, 9,45 mln dla Piasta, 6,3 mln dla Cracovii i 3,15 mln dla Śląska), fundusz solidarnościowy dla zespołów dolnej ósemki (1,125 mln) i "parasol ochronny" dla spadkowiczów (2,25 mln), a także premię PRO Junior System. Kwoty zostały pomniejszone o sumę wypłaconą klubom w styczniu (po 1,013 mln).

