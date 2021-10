PKO Ekstraklasa. Znamy obsadę sędziowską 12. kolejki

Ligowe granie rozpocznie się w Radomiu, gdzie Radomiak zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Spotkanie to poprowadzi Łukasz Kuźma z Białegostoku. Spora część fanów PKO Ekstraklasy z pewnością zainteresuje się meczem Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Podopieczni Czesława Michniewicza będą walczyć o podniesienie się w ligowych rozgrywkach. Do tej pory w dziewięciu meczach zdobyli zaledwie dziewięć punktów. To starcie posędziuje Jarosław Przybył z Kluczborka.

PKO Ekstraklasa. Mecze odbywające się 22 października (piątek)

18.00 Radomiak Radom - Górnik Łęczna

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)

Asystenci: Arkadiusz Kamil Wójcik, Marcin Lisowski

Techniczny: Radosław Trochimiuk

VAR: Szymon Marciniak, Tomasz Marciniak

20.30 Lech Poznań - Wisła Płock

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Asystenci: Michał Sobczak, Adam Karasewicz

Techniczny: Łukasz Karski

VAR: Zbigniew Dobrynin, Radosław Siejka

PKO Ekstraklasa. Mecze odbywające się 23 października (sobota)

12.30 Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Asystenci: Krzysztof Myrmu, Dawid Golis

Techniczny: Marcin Kochanek

VAR: Jarosław Przybył, Konrad Sapela

15.00 Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Asystenci: Tomasz Listkiewicz, Michał Obukowicz

Techniczny: Karol Arys

VAR: Paweł Pskit, Marek Arys

17.30 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Asystenci: Radosław Siejka, Adam Kupsik

Techniczny: Konrad Aluszyk

VAR: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Kamil Wójcik

20.00 Wisła Kraków - Śląsk Wrocław

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Asystenci: Bartłomiej Lekki, Damian Rokosz

Techniczny: Jacek Lis

VAR: Bartosz Frankowski, Bartosz Heinig

PKO Ekstraklasa. Mecze odbywające się 24 października (niedziela)

15.00 Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Asystenci: Jakub Winkler, Bartosz Heinig

Techniczny: Patryk Gryckiewicz

VAR: Daniel Stefańsk, Dawid Golis

17.30 Warta Poznań - Stal Mielec

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Asystenci: Marcin Borkowski, Andrzej Zbytniewski

Techniczny: Łukasz Ostrowski

VAR: Piotr Lasyk, Tomasz Listkiewicz

20.00 Piast Gliwice - Legia Warszawa

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Asystenci: Konrad Sapela, Michał Gajda

Techniczny: Sebastian Krasny

VAR: Tomasz Musiał, Paweł Malec