We wtorek szefowie szesnastu klubów PKO BP Ekstraklasy spotkali się w hotelu Sofitel, aby wybrać nową Radę Nadzorczą Ekstraklasy S.A. Po krótkich obradach do Dariusza Mioduskiego, Karola Klimczaka, Grzegorza Jaworskiego i Adama Mandziary dołączyli Cezary Kulesza oraz Wojciech Cygan. Prezes PZPN Zbigniew Boniek na swoje miejsce w Radzie nominował natomiast Marka Koźmińskiego.

Już przed rozpoczęciem wtorkowych obrad wiadomo było, że w Radzie Nadzorczej automatycznie zasiądą przedstawiciele czterech najlepszych w poprzednim sezonie zespołów PKO BP Ekstraklasy. Są to więc: prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski, prezes Lecha Poznań Karol Klimczak, prezes Lechii Gdańsk Adam Mandziara, a także przewodniczący Rady Nadzorczej Piasta Gliwice Grzegorz Jaworski.

W warszawskim hotelu Sofitel głosowano także nad dwoma kolejnymi reprezentantami klubów. To, co działo się we wtorkowe popołudnie, przypominało pracę zespołów kolarskich, które w peletonie rozpoczęły ustawianie liderów przed finiszem, którym będą przyszłoroczne wybory na prezesa PZPN.

Kulesza z poparciem klubów

Kandydatów na dwa stołki było trzech. To prezes Jagiellonii Białystok Cezary Kulesza, prezes Rakowa Częstochowa Wojciech Cygan i prezes Zagłębia Lubin Artur Jankowski. Walki o dalsze zasiadanie w Radzie nie podjęli natomiast Jakub Tabisz z Cracovii oraz Jarosław Mroczek z Pogoni Szczecin. Po głosowaniu z nominacji cieszyli się Kulesza i Cygan, dla którego będzie to debiut we władzach ESA.

W kontekście wyborów w PZPN istotniejsze jest jednak zwycięstwo Kuleszy, który po raz kolejny został wybrany przez kluby. Rok temu także uzyskał największe poparcie, deklasując Klimczaka i Mroczka, którzy o drugi fotel walczyli aż przez 18 głosowań (ostatecznie Klimczak wycofał się, a Mroczek pokonał prezesa Korony Kielce Krzysztofa Zająca).

Według ustaleń Interii, na Kuleszę swój głos oddało teraz 10 z 12 prezesów, co oznacza, że 58-latek wśród klubów ma olbrzymie poparcie. Głosy te z pewnością będą bezcenne, gdy za rok stanie do wyborczej rywalizacji. Dziś to właśnie sternik białostockiego klubu wydaje się faworytem w wyścigu o prezesowską buławę.

Boniek stawia na Koźmińskiego

W poprzednich latach swoje miejsce w Radzie miał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który tym razem na to stanowisko desygnował wiceprezesa PZPN Marka Koźmińskiego. To wyraźny sygnał, na kogo odchodzący za rok prezes postawi podczas wyborów. Koźmiński zajął dziś miejsce Agnieszki Olesińskiej, sekretarz Fundacji Piłkarstwa Polskiego, współpracującej z sekretarzem generalnym Maciejem Sawickim. Boniek postanowił więc dokonać roszady taktycznej, która przed przyszłoroczną jesienią ma wzmocnić niemające na razie zbyt wysokich notowań Koźmińskiego.

Zarząd z absolutorium

We wtorek nie poznaliśmy nazwiska przewodniczącego Rady. Ten zostanie wybrany na posiedzeniu, które odbędzie się w tym miesiącu. Obecnie fotel przewodniczącego zajmuje Grzegorz Jaworski.

Obradujące Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekstraklasy przyjęło też sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy, a także udzieliło absolutorium członkom zarządu prezesowi Marcinowi Animuckiemu i wiceprezesowi Marcinowi Mastalerkowi oraz wszystkim ustępującym członkom Rady Nadzorczej.

