Sezon 2021/22 na boiskach Ekstraklasy będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy od 1998 roku w rozgrywkach weźmie udział aż 18 drużyn. W związku z tym przygotowano nowy regulamin, który ogłoszono wraz z kalendarzem ułożonym na kolejne rozgrywki.

Nowy sezon PKO Ekstraklasy rozpocznie się 23 lipca. Runda jesienna potrwa do 18 grudnia, gdy zakończy się 19. seria gier.

Druga część rozgrywek wystartuje 4 lutego, a ostatnia kolejka została zaplanowana na przedostatni weekend maja. 2 maja rozegrany zostanie natomiast finał Pucharu Polski.

Po raz pierwszy od 1998 roku w Ekstraklasie wystąpi 18 drużyn. W związku z tym organizatorzy musieli odpowiednio dostosować regulamin do panujących warunków. W kampanii 2021/22 z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnają się trzy ekipy. Trzy najlepsze zespoły wezmą natomiast udział w walce o europejskie puchary.

Wszystkie mecze mają być rozgrywane w weekendy, ale przygotowano także pojedyncze, rezerwowe terminy w środku tygodnia.



- Do regulaminu wprowadzono nowy zapis mówiący o zasadach przekładania meczów w przypadku awansu drużyny do rundy play-off rozgrywek UEFA. Jeśli więc klub będzie swój miał mecz ligowy zaplanowany pomiędzy dwoma spotkaniami pucharowymi, to Departament Logistyki Rozgrywek może na wniosek klubu przełożyć ten mecz na inny termin po uzgodnieniu z oficjalnym nadawcą - tłumaczy Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A, cytowany przez oficjalną stronę najwyższej klasy rozgrywkowej.

Wciąż nie wiadomo, ile roszad będą mogli przeprowadzać trenerzy w trakcie meczów. Ekstraklasa S.A. chce, by wciąż mieli do dyspozycji pięć zmian.

- W tej chwili niewiadomą dla wszystkich lig europejskich, jest to, jak będzie wyglądać liczba zmian w kolejnym sezonie. Mając na uwadze obowiązujące stanowisko Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB), w regulaminie rozgrywek znalazł się zapis zgodny z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. Nie przewidują one możliwości przeprowadzania pięciu zmian w rozgrywkach, które kończą się po 31 grudnia 2021 i oznacza to powrót do wcześniejszych rozwiązań z trzema zmianami. Wiemy jednak, że IFAB rozważa przedłużenie obowiązywania tego przepisu na kolejny sezon - mówi Stefański.

Kalendarz sezonu 2021/22 PKO Ekstraklasy:

(zaznaczono daty sobotnie)



1. Kolejka - 24 lipca 2021

2. Kolejka - 31 lipca 2021

3. Kolejka - 7 sierpnia 2021

4. Kolejka - 14 sierpnia 2021

5. Kolejka - 21 sierpnia 2021

6. Kolejka - 28 sierpnia 2021

7. Kolejka - 11 września 2021

8. Kolejka - 18 września 2021

9. Kolejka - 25 września 2021

10. Kolejka - 2 października 2021

11. Kolejka - 16 października 2021

12. Kolejka - 23 października 2021

13. Kolejka - 30 października 2021

14. Kolejka - 6 listopada 2021

15. Kolejka - 20 listopada 2021

16. Kolejka - 27 listopada 2021

17. Kolejka - 4 grudnia 2021

18. Kolejka - 11 grudnia 2021

19. Kolejka - 18 grudnia 2021

20. Kolejka - 5 lutego 2022

21. Kolejka - 12 lutego 2022

22. Kolejka - 19 lutego 2022

23. Kolejka - 26 lutego 2022

24. Kolejka - 5 marca 2022

25. Kolejka - 12 marca 2022

26. Kolejka - 19 marca 2022

27. Kolejka - 2 kwietnia 2022

28. Kolejka - 9 kwietnia 2022

29. Kolejka - 16 kwietnia 2022

30. Kolejka - 23 kwietnia 2022

31. Kolejka - 30 kwietnia 2022

32. Kolejka - 7 maja 2022

33. Kolejka - 14 maja 2022

34. Kolejka - 21 maja 2022

