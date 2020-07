Nowy sezon Ekstraklasy ma ruszyć w weekend 21-23 sierpnia - poinformował prezes PZPN Zbigniew Boniek. Poprzedzi go starcie o Superpuchar Polski oraz mecze 1/32 finału Pucharu Polski.

Sezon 2020/21 w polskiej piłce zostanie zainaugurowany starciem o Superpuchar Polski. Spotkanie ma zostać rozegrane w dniach 8-10 sierpnia. Dokładny termin nie jest jeszcze ustalony.



W meczu o Superpuchar na pewno zagra Legia Warszawa, która w sobotę zapewniła sobie tytuł mistrzowski. Jej rywalem będzie zwycięzca Pucharu Polski - Cracovia lub Lechia Gdańsk.



Z kolei 14-15 sierpnia odbędą się mecze 1/32 rundy finału Pucharu Polski.



"Superpuchar i 1/32 PP to okazja dla klubów na dobre przygotowanie do sezonu i eliminacji. Będą problemy ze zgrupowaniami zagranicznymi, nie mówiąc już o meczach towarzyskich" - skomentował Zbigniew Boniek.



Start Ekstraklasy poprzedzi także pierwsza runda eliminacji europejskich pucharów. Legia Warszawa zagra w niej 19 lub 20 sierpnia.



Z kolei pierwsza kolejka ligowa ma odbyć się w dniach 21-23 sierpnia. Tę datę fani piłki nożnej mogą zakreślić w kalendarzu także z innego powodu - w ten dzień w Lizbonie odbędzie się finał Ligi Mistrzów sezonu 2019/20.



Jak dowiedziała się Interia w nowym sezonie Ekstraklasy odbędzie się 30. kolejek. Będzie to sezon przejściowy, przygotowujący ligę do przejścia w tryb 18-zespołowy.

