W piątek Ekstraklasa SA poinformowała, że rozgrywki najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce zostały zawieszone i nie planuje się ich wznowienia przed końcem marca. Ma to rzecz jasna związek z epidemią koronawirusa. Oznacza to całkowite przeorganizowanie funkcjonowania klubów. Jak piłkarze Ekstraklasy będą pracować w najbliższych dniach nad swoją formą?

Zdecydowana większość klubów zrezygnowała z zajęć drużynowych. Niektórzy piłkarze otrzymali kilka dni wolnego, inni będą pracować indywidualnie w swoich domach. Wyjątek stanowi tu tylko Zagłębie Lubin, które chce przeprowadzić treningi zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Oto szczegółowy plan działania klubów Ekstraklasy:

Arka Gdynia

W piątek piłkarze odbyli zajęcia drużynowe. W sobotę i niedzielę zawodnicy otrzymali wolne. Cały zespół ma spotkać się w poniedziałek o godzinie 13. Wtedy - w zależności od rozwoju sytuacji - mają zapaść dalsze decyzje dotyczące treningów. Klub ma informować na bieżąco o wszelkich postanowieniach.

Cracovia

"Pasy" wciąż nie sprecyzowały swoich planów na najbliższe dni. Opublikowały natomiast komunikat o przełożeniu spotkań Ekstraklasy, zawierający wypowiedź trenera i wiceprezesa Michała Probierze.

"Patrząc na to, co dzieje się w kraju i na świecie, decyzja Ekstraklasy wydaje się być słuszna - niemniej nie chodzi tu o jej ocenę, a o dostosowanie się do niej. Sytuacja była bardzo dynamiczna, więc nie wiedzieliśmy, czy będziemy grać czy nie. Dlatego nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co robimy z naszą codzienną pracą na treningach. Na pewno musimy to głęboko przeanalizować. Zdrowie zawodników, ale też członków sztabu czy pracowników klubu jest teraz najważniejsze" - powiedział Probierz, cytowany przez oficjalną stronę internetową Cracovii.

Górnik Zabrze

Zabrzański klub przygotował szczegółowy regulamin, którego piłkarze mają przestrzegać w najbliższych dniach.

- Zapewniamy, że nie ma mowy o żadnych urlopach, choć piłkarze nie będą przyjeżdżać do klubu. To jest czas, w którym każdy musi skupić się na zachowaniu jak największych środków bezpieczeństwa, ale też - w miarę możliwości - chcemy, by piłkarze pracowali, mając nadzieję, że w końcu wyjdą na boisko i dokończą sezon. Stąd pewna aktywność fizyczna, ale też praca "domowa" choćby w postaci analizy wideo - mówi prezes Górnika, Dariusz Czernik.

Piłkarze muszą pozostać w swoich domach. Mogą je opuszczać raz na trzy dni, by udać się na zakupy lub do apteki. Nie mogą opuszczać granic Polski, co dotyczy również obcokrajowców. Są także zobowiązani zdawać bieżący raport dotyczący własnego samopoczucia oraz stanu zdrowia bliskich.

Zawodnicy będą otrzymywać codziennie filmiki instruktażowe oraz zakres ćwiczeń, które będą wykonywać w domu w ramach treningu. Sztab szkoleniowy prześle im także taktyczne analizy wideo. Poza tym zabrzanie otrzymali zakaz aktywności w mediach, w tym w mediach społecznościowych. Klub zobowiązał ich również do przestrzegania higieny i zdrowego rozsądku. Regulamin ten ma obowiązywać do odwołania.

Jagiellonia Białystok

Treningi pierwszej drużyny zostały zawieszone. Przez najbliższe dwa tygodnie piłkarze "Dumy Podlasia" będą pracować indywidualnie, zgodnie z planem przygotowanym przez sztab szkoleniowy. Do odwołania zostało także zamknięte klubowe biuro.

Korona Kielce

W piątek trener Maciej Bartoszek przeprowadził wspólną jednostkę treningową dla całej drużyny. W sobotę zawodnicy będą pracować indywidualnie, a następnie otrzymają dwa dni wolnego. Później zostaną podjęte dalsze decyzje.

- Gdybyśmy w czasie tej przerwy chcieli wprowadzić dwutygodniową kwarantannę, byłoby to niekomfortowe pod względem przygotowania zespołu do kolejnych spotkań, jednak nie wykluczone, że taka kwarantanna zostanie wprowadzona od przyszłego tygodnia, jeżeli będziemy mieli świadomość tego, iż ta przerwa będzie nieco dłuższa - tłumaczył Bartoszek, cytowany przez stronę klubową Korony.

Lech Poznań

Wciąż czekamy na oficjalne wiadomości z obozu "Kolejorza".

Lechia Gdańsk

Zawodnicy otrzymali wolne do końca tygodnia i mają pozostać w domach. Dalszy plan działania będzie zależny od bieżącej sytuacji.

Legia Warszawa

W ciągu najbliższego tygodnia piłkarze będą pracować indywidualnie, bez obowiązku stawiania się w klubie. Każdy z nich otrzymał niezbędne instrukcje dotyczące prewencji antywirusowej oraz zestaw niezbędnych leków. Trener Aleksandar Vuković jest wdzięczny prezesowi Dariuszowi Mioduskiemu za to, że udało się załatwić rowery stacjonarne dla większości piłkarzy.

ŁKS

Łodzianie kilka najbliższych dni spędzą w domach. Nie oznacza to jednak pełnego rozprężenia. Mają odbyć indywidualne jednostki treningowe, zgodnie z rozpiską przygotowaną przez sztab szkoleniowy. "Rycerze Wiosny" wrócą do pracy na boisku treningowym we wtorek, o ile oczywiście sytuacja na to pozwoli, co zaznacza szkoleniowiec ŁKS-u Kazimierz Moskal.

Piast Gliwice

W piątek zawodnicy otrzymali trzy dni wolnego. Wstępnie do treningów mają wrócić we wtorek. Dyrektor sportowy mistrza Polski Bogdan Wilk zaznacza jednak, że wciąż trwa układanie szczegółowego planu działań.

Pogoń Szczecin

W najbliższych dniach piłkarze będą trenować indywidualnie w swoich domach, zgodnie z rozpiskami przygotowanymi przez sztab szkoleniowy. Zostali także zobowiązani do codziennego mierzenia temperatury i przesyłania odczytów do członków sztabu. Pracownicy administracji przeszli natomiast na tryb pracy zdalnej. W pierwszych dniach przyszłego tygodnia mają zapaść dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania drużyny.

Raków Częstochowa

Treningi zostały zawieszone. Piłkarze Rakowa pozostaną w swoich domach przynajmniej do poniedziałku, choć okres ten może się jeszcze wydłużyć. Pod koniec weekendu przedstawiciele klubu będą podejmowali dalsze decyzje.

Śląsk Wrocław

Zawodnicy Śląska będą w ciągu najbliższych dni trenować indywidualnie, zgodnie z planem opracowanym przez sztab szkoleniowy. Mają jednak pozostać we Wrocławiu, a wszelkie postanowienia w sprawie treningów będą podejmowane na bieżąco. Pracownicy administracji będą pracować zdalnie.

Wisła Kraków

Do poniedziałku piłkarze "Białej Gwiazdy" mają pracować indywidualnie w domach, zgodnie ze wskazówkami sztabu szkoleniowego. Wspólny trening całej drużyny zaplanowano wstępnie na wtorek, lecz plan ten może jeszcze ulec zmianie. Klubowe biura zostały zamknięte. Pracownicy otrzymali zalecenia pracy zdalnej.

Wisła Płock

Wciąż czekamy na oficjalne informacje związane z harmonogramem zajęć "Nafciarzy".

Zagłębie Lubin

Choć rozgrywki klubowe zostały zawieszone, ekipa "Miedziowych" będzie normalnie pracowała na swoich obiektach treningowych, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

- Zawodnicy zostali poinstruowani o zasadach bezpieczeństwa, poproszono ich, aby jak najmniej się przemieszczali i unikali większych skupisk. W międzyczasie czekamy na to jaką decyzję podejmie UEFA i jak to wpłynie na to, co będzie się działo w Polsce. Rozmawiając i konsultując sytuację z innymi klubami zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna i za chwilę może się wszystko zmienić. Wiemy, że część klubów myśli nad dwutygodniową przerwą w treningach i taką ewentualność również rozpatruje Ekstraklasa. Jeśli zostanie podjęta taka decyzja odgórnie, to Zagłębie Lubin S.A. do tej decyzji się dopasuje i również taką przerwę wprowadzi - powiedział Marek Wachnik, dyrektor public relations i marketingu, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

