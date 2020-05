- Pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność kibiców na meczu - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. - Będziemy mieli dobre wiadomości dla kibiców - dodał.

Niespełna tydzień temu jako pierwsi informowaliśmy o apelu Zbigniewa Bońka do premiera, aby mecze Ekstraklasy, 1. i 2. ligi na stadionach mogło oglądać 999 widzów, jednak nie więcej niż 20 procent pojemności obiektu.

W tym tygodniu ponownie ruszył piłkarski sezon w Polsce. We wtorek wznowiono rywalizację w Pucharze Polski.

Wznowienie rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy zaplanowano na 29 maja. Mecze mają się odbywać bez udziału kibiców, ale...

O obecność kibiców na stadionach premier był pytany podczas środowej konferencji prasowej. Morawiecki podkreślił, że od wielu tygodni prowadzone są rozmowy, co do procedur w sprawie dopuszczenia do takich rozgrywek.

- Bardzo się cieszę, że one ruszają - powiedział. Poinformował, że trwają także prace nad protokołem umożliwiającym obecność kibiców na stadionie.

- Pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność, niepełną. Pamiętamy, że na meczach jedna osoba w bardzo szybki sposób jest wstanie przetransmitować tę chorobę na wiele osób i potem z powrotem liczba zakażonych wzrasta - podkreślił premier.

Dodał jednocześnie, że w tym temacie "będziemy też mieli dobre wiadomości dla kibiców". - Ale nad tym protokołem pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej - zaznaczył Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki (z lewej) i prezes PZPN-u Zbigniew Boniek / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Karolina Kropiwiec