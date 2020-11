Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. zarekomendowała decyzję o skróceniu przerwy zimowej i wznowieniu rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy 29 stycznia 2021 roku. W trakcie posiedzenia dyskutowano również o wdrożeniu w lidze nowych testów antygenowych, na zakup których Ekstraklasa S.A. przekazała już klubom 400 tysięcy złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Trener Michał Probierz przed meczem z Wisłą Płock. wideo INTERIA.TV

W pierwotnej wersji terminarza 15. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2020/21 zaplanowano na 6-7 lutego 2021 roku. Nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią wirusa SARS-CoV-2 sprawiła jednak, że po konsultacjach ze wszystkimi klubami oraz głównym nadawcą telewizyjnym Canal+ Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. na wniosek zarządu zarekomendowała skrócenie przerwy zimowej o tydzień. Ponadto Ekstraklasa S.A. wystąpi do PZPN o wcześniejsze rozpoczęcie zimowego okna transferowego, żeby przed pierwszym meczem rundy wiosennej można uprawnić do gry nowych zawodników.

Reklama

"Obserwując rozwój drugiej fali pandemii koronawirusa w Polsce i Europie musimy z wyprzedzeniem reagować na potencjalne komplikacje, które mogłyby zagrozić integralności rozgrywek. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z obecnie trwającej rundy Ekstraklasy, a także doświadczenia innych lig europejskich, po przeprowadzeniu dyskusji wśród wszystkich klubów i otrzymaniu większości głosów za takim rozwiązaniem, postanowiliśmy przyspieszyć start rundy wiosennej o tydzień. Skrócenie przerwy zimowej sprawi, że zyskamy dwa dodatkowe terminy, które będziemy mogli wykorzystać w przypadku konieczności przełożenia meczów. Sezon rozpoczął się niemal miesiąc później niż w normalnych okolicznościach i kluby doskonale rozumieją, że sytuacja jest wyjątkowa i niezbędne są decyzje, które mają zwiększyć bezpieczeństwo rozgrywek" - skomentował Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.



"Wykonujemy na co dzień wspólnie z klubami ogromną pracę, by sezon mógł zostać dokończony w zakładanym przez nas terminie - stosujemy się do reżimu sanitarnego zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia i Sanepid, przestrzegamy ściśle zaleceń Zespołu Medycznego PZPN, pozostajemy w stałym kontakcie z administracją rządową. Reagujemy punktowo w sytuacjach, gdy zdrowie piłkarzy jest zagrożone i przekładamy pojedyncze spotkania w sposób, który nie wywołuje chaosu w terminarzu rozgrywek" - dodał.



W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyła się również dyskusja na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w lidze oraz wykorzystania testów antygenowych, na których zakup Ekstraklasa S.A. przekazała już klubom 400 tysięcy złotych. Po rekomendacji Komisji Medycznej PZPN takie testy zostały już przeprowadzone przed wtorkowym meczem Podbeskidzie Bielsko-Biała - KGHM Zagłębie Lubin.

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela