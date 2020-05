PKO Ekstraklasa. Waldemar Fornalik: Zapowiada się bardzo ciekawy mecz

Piłkarze Piasta Gliwice w sobotę podejmą Wisłę Kraków w 27. kolejce ekstraklasy. „Wiemy, jaka jest siła Wisły, z drugiej strony – znamy nasze możliwości. Zapowiada się więc bardzo ciekawy mecz” – ocenił trener śląskiego zespołu Waldemar Fornalik.

To będzie pierwsze spotkanie obu zespołów po ponaddwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

"Trzeba było wrócić do ćwiczeń poprawiających kondycję, a mentalnie dopiero się zderzymy z pewnymi problemami. Wspólne treningi pozwoliły zawodnikom odzyskać radość z tego, co lubią najbardziej i co najlepiej potrafią robić" - dodał szkoleniowiec mistrzów Polski.

Jego zdaniem dopiero pierwsze spotkania ligowe pokażą, czy brak sparingów w czasie przerwy będzie miał wpływ na jakość gry.

"Ważne będzie jak najszybsze dostosowanie się do gry przy pustych trybunach. Nie będzie kibiców, którzy w trudnych momentach mogą pomóc drużynie, ponieść ją do jeszcze lepszej gry" - zaznaczył.

Przyznał, że w pewnym sensie, po tak długiej przerwie, walka o miejsce w wyjściowej jedenastce zaczyna się od nowa.

"Nie było gier kontrolnych, musimy więc bazować na tym, co zawodnicy pokazali podczas treningów. Moim zdaniem piłkarze są w dobrej formie i jeśli się to przełoży na mecz, powinniśmy z optymizmem patrzeć na to, co przed nami" - stwierdził szkoleniowiec.