Ekstraklasa S.A. ogłosiła terminarz rozgrywek ligowych na sezon 2020/21. Piłkarze rozpoczną rywalizację 22 sierpnia. Mistrz Polski Legia Warszawa rozpocznie zmagania od meczu z Rakowem Częstochowa. Zdobywca Pucharu Polski Cracovia zagra z Pogonią Szczecin, a wicemistrz Lech będzie rywalizował w pierwszej kolejce z KGHM Zagłębiem Lubin.

Departament Logistyki Rozgrywek przy ustalaniu terminarza skupił się na uwzględnieniu uwag zgłaszanych w ostatnich tygodniach przez kluby. Przesłano około 30 uwag, głównie dotyczyły one niedostępności stadionów ze względu na inne imprezy lub prowadzone prace budowlane. W tym roku, ze względu na pandemię, uwag było mniej niż w pozostałych latach.

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. ustalił, że w 1. i 3. kolejce kluby grające w kwalifikacjach rozgrywek UEFA będą grały w piątek i sobotę, co da im dodatkowy dzień na przygotowania do spotkań międzynarodowych.



W trakcie kwalifikacji rozgrywek europejskich zespoły grające w walczące o udział w Lidze Mistrzów i Lidze Europy będą co do zasady rozgrywać swoje mecze w następujący sposób (do potwierdzenia przez partnerów mediowych):



1. kolejka - 22 sierpnia: mecz z udziałem uczestnika Ligi Europy w piątek; mecze z udziałem Legii Warszawa i dwa mecze zespołów z Ligi Europy w sobotę

2. kolejka - 29 sierpnia: mecz z udziałem Legii Warszawa w sobotę, mecze zespołów Ligi Europy w niedzielę

3. kolejka - 12 września: mecz z udziałem Legii Warszawa w piątek lub sobotę, mecze zespołów Ligi Europy w sobotę

4.-6. kolejka - 19, 26 września oraz 3 października: mecz z udziałem Legii Warszawa w sobotę, mecze zespołów Ligi Europy w niedzielę; ostateczny układ meczów w zależności od wyników kwalifikacji UEFA.



"Nie jest jeszcze znany trzeci beniaminek, ale już jest dla niego wskazane miejsce w kalendarzu. Biorąc pod uwagę awans Radomiaka Radom, który swoje mecze miałby rozgrywać na stadionie w Warszawie, musieliśmy tak zaplanować terminarz, by na zmianę z Legią Radomiak pełnił rolę gospodarza. Podobnie w kalendarzu mijają się drużyny Wisły i Cracovii oraz Górnika Zabrze z Piastem Gliwice. Zespoły grające w kwalifikacjach UEFA nie grają ze sobą aż do zakończenia tych kwalifikacji, tj. w pierwszych pięciu kolejkach. Dodatkowo zespoły grające w kwalifikacjach UEFA mają niedalekie lub proste logistycznie wyjazdy. Dzięki temu zyskają więcej czasu na przygotowania do kwalifikacji" - powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasa S.A.



Ze względu na zmianę kalendarza FIFA po październikowych, listopadowych i marcowych terminach FIFA nie będzie meczów w piątki, co oznacza, iż po kolejkach 7. i 10. będą dwa mecze w poniedziałek, a w kolejce 22. - 4 mecze w poniedziałek (Święta Wielkanocne). W 1. kolejce będzie tylko jeden mecz w piątek (bez meczu wieczornego ze względu na finał Ligi Europy, rozgrywany w tym samym dniu).



Pogoń Szczecin rozegra dwa pierwsze mecze na wyjeździe ze względu na ze względu na prace budowlane związane z przesunięciem płyty boiska. Również Piast Gliwice poprosił o rozpoczęcie sezonu meczem wyjazdowym ze względu na prace wykonywane przy murawie. W 30. kolejce Lechia Gdańsk gra na wyjeździe, co jest podyktowane koniecznością oddania stadionu na potrzeby organizacji finału Ligi Europy.