PKO Ekstraklasa opublikowała szczegółowy terminarz 27. i 28. kolejki Ekstraklasy, wraz z planem transmisji telewizyjnej. Piłkarze będą grać od piątku do poniedziałku (29 maja - 1 czerwca) oraz od piątku do niedzieli (5-7 czerwca).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kapitan Górnika Szymon Matuszek po wznowieniu treningów. Wideo INTERIA.TV

Zespoły Ekstraklasy są już przebadane i wróciły do zajęć grupowych.



Reklama

- Mamy już wyniki wszystkich testów. Są one bardzo optymistyczne. Na 800 przebadanych osób mamy tylko jeden przypadek pozytywny w kierunku aktywnej infekcji Covid-19, potwierdzony dwoma testami. Co ważne bez konsekwencji dla klubu, gdyż nie jest to zawodnik ani członek sztabu szkoleniowego - powiedział prof. Krzysztof Pawlaczyk, członek Komisji Medycznej PZPN oraz ekspert medyczny Ekstraklasy, w komunikacie opublikowanym przez PKO Ekstraklasę.



Władze ligi opublikowały także szczegółowy terminarz 27. i 28. kolejki ligowej.



Ekstraklasa wznowi rozgrywki w piątek 29 maja o godzinie 18. Pierwszy gwizdek usłyszymy we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmie Raków Częstochowa. W kolejnym piątkowym spotkaniu Pogoń Szczecin podejmie Zagłębie Lubin. Hitem 27. kolejki niewątpliwie będzie sobotnie starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa.

27. kolejka

Piątek, 29 maja 2020

18:00: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (Canal+ Sport / nSport+)

20:30: Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (Canal+ Sport / Canal+ 4K)

Sobota, 30 maja 2020

15:00: ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (Canal+ Sport)

17:30: Piast Gliwice - Wisła Kraków (Canal+ Sport)

20:00: Lech Poznań - Legia Warszawa (Canal+ Sport / Canal+ 4K / TVP Sport)

Niedziela, 31 maja 2020

15:00: Cracovia - Jagiellonia Białystok (Canal+ Sport)

17:30: Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (Canal+ Premium / Canal+ 4K)

Poniedziałek, 1 czerwca 2020

18:00: Wisła Płock - Korona Kielce (Canal+ Sport / Canal+ 4K)

28. kolejka

Piątek, 5 czerwca 2020

18:00: Raków Częstochowa - ŁKS Łódź (Canal+ Sport / nSport+)

20:30: Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (Canal+ Sport / Canal+ 4K)

Sobota, 6 czerwca 2020

15:00: Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (nSport+)

17:30: KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań (Canal+ Sport / Canal+ 4K)

20:00: Pogoń Szczecin - Cracovia (Canal+ Sport / TVP Sport)

Niedziela, 7 czerwca 2020

12:30: Korona Kielce - Piast Gliwice (Canal+ Sport)

15:00: Arka Gdynia - Śląsk Wrocław (Canal+ Sport)

17:30: Wisła Kraków - Legia Warszawa (Canal+ Premium / Canal+ 4K)

Zdjęcie Ekstraklasa wznowi rozgrywki 29 maja / Piotr Dziurman / East News

WG