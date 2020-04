- Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy mają zostać wznowione 30 maja - powiedział na antenie "Radia dla Ciebie" sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Sezon ma się zakończyć 20 lipca.



"Planujemy, że ekstraklasa wznowi rozgrywki 30 maja, trzy dni wcześniej zostaną rozegrane dwa mecze ćwierćfinału Pucharu Polski. Tydzień później zapewne wróci 1. i 2. liga. Wszystko oczywiście pod specjalnym protokołem, każdy piłkarz będzie miał specjalna kartę medyczną" - powiedział Sawicki.

Drużyny PKO BP Ekstraklasy od 20 kwietnia miały rozpocząć wdrażanie protokołu medycznego. Zakłada on, że 4 maja zostaną przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dla poszczególnych drużyn.

Jak podkreślił Sawicki, UEFA dała czas na dokończenie zmagań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce do 20 lipca.

"Wszystko po to, by najlepsze drużyny z poszczególnych lig były gotowe do gry w europejskich pucharach" - wyjaśnił.

Ostatni mecz w ekstraklasie został rozegrany 9 marca. Najpierw rywalizację zawieszono do końca marca, a następnie do 26 kwietnia. Po 26 kolejkach liderem jest Legia Warszawa, która o osiem punktów wyprzedza obrońcę tytułu Piasta Gliwice.

