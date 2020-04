Polski rząd jest gotów dać zielone światło na wznowienie rozgrywek klubom piłkarskim - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Mogłoby do tego dojść pod koniec maja lub na początku czerwca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o grze w dobie koronawirusa: Musimy umieć z tym żyć. Wideo INTERIA.TV PKO Ekstraklasa w czasach koronawirusa. Raport powrotu do gry u premiera. Oto szczegóły

To nie będą mecze, jakie znamy. Planowane są radykalne obostrzenia.

Reklama

Na pewno nie będą to mecze z udziałem publiczności. O tym możemy zapomnieć - zapewne do jesieni - twierdzą reporterzy RMF FM.

Na stadionie będzie mogło przebywać maksymalnie 50 osób, wliczając w to piłkarzy, sędziów, lekarzy, masażystów i trenerów.

Co ważne, piłkarze i sędziowie nie będą musieli mieć w trakcie meczu maseczek na twarzach. Jest szykowana zmiana prawna w tym zakresie.

Ministerstwo Zdrowia długo nie chciało się zgodzić na wznowienie rozgrywek sportowych. Przesądził argument, że transmisje piłkarskie zatrzymają przy ładnej pogodzie wiele osób w domach przed telewizorami.

Jeżeli piłka nożna w czerwcu rzeczywiście wróci i jeżeli do tego czasu działalność barów i restauracji zostanie wznowiona, to - jak ustalili dziennikarze RMF FM - rozważane jest wprowadzenie czasowego zakazu wyświetlania w barach transmisji sportowych. Chodzi o to, żeby kibice się tam nie gromadzili.

Krzysztof Berenda

Czytaj też na rmf24.pl