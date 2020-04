Raków Częstochowa i Legia Warszawa nie chciały dłużej czekać i postanowiły przeprowadzić testy na koronawirusa dla wszystkich zawodników. Na szczęście wszystkie okazały się negatywne.

Fakt przeprowadzenia testów potwierdził prezes Rakowa Częstochowa Wojciech Cygan w rozmowie z "TVP Sport".

- Zrobiliśmy badanie na własne potrzeby. To były testy przesiewowe, a przebadaliśmy piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego. Wyniki są negatywne, wszyscy są zdrowi - ujawnił Cygan.



Według dziennikarza Mateusza Migi podobne testy przeprowadzono także w Legii Warszawa. Z takim samym skutkiem - wszyscy piłkarze są zdrowi, zdolni do gry i treningu.



Oba kluby nie chciały czekać na oficjalne testy piłkarzy i członków sztabów szkoleniowych, które Ekstraklasa ma zamiar przeprowadzić w dniach 3-4 maja. Wówczas miały by się oficjalnie rozpocząć także treningi w grupach kilkuosobowych.



Jeżeli wszyscy zawodnicy będą zdrowi, 10 maja zostaną wznowione treningi drużynowe. W dniach 27-28 maja zgłoszeni zawodnicy ponownie mieliby zostać przetestowani przez Ekstraklasę, a 29 maja plan zakłada wznowienie rozgrywek.



Po 26. kolejkach liderem Ekstraklasy jest Legia Warszawa, wyprzedzająca Piast Gliwice o osiem punktów. Raków Częstochowa zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.



Zdjęcie Radość piłkarzy Rakowa Częstochowa po samobójczej bramce Damiana Michalskiego / Rafał Rusek / Newspix

