Polski Związek Piłki Nożnej, na czwartkowym nadzwyczajnym posiedzeniu, podjął decyzję w sprawie kontynuowania rozgrywek PKO Ekstraklasy, mimo epidemii koronawirusa. - Chcemy rozegrać wszystkie 37 kolejek, jesteśmy gotowi na ewentualność wydłużenia sezonu ligowego o tydzień, ale też na wcześniejsze zakończenie sezonu, gdy sytuacja z koronawirusem się pogorszy - powiedział Interii prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

- Spośród decyzji, które najbardziej interesują kibiców zacznę od tej, że wszystkie rozgrywki od 3. ligi w dół są zawieszone do końca marca - informuje Interię Boniek.

Federacja stara się - o ile będzie to możliwe - dokończyć rozgrywanie meczów zawodowych lig, a więc PKO Ekstraklasy, Fortuna 1. ligi i 2. ligi, choć bez udziału publiczności.

- Oczywiście, zdajemy sobie spraw z zagrożeń, np. może się zdarzyć również u nas przypadek piłkarza zarażonego koronawirusem. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się co godzinę, ale na wszystko jesteśmy gotowi - zapewnia prezes PZPN-u.

Jeśli zajdzie konieczność przerwania PKO Ekstraklasy, wiadomo kto zostanie mistrzem, kto wicemistrzem, a kto spadnie do 1. ligi.



- Wówczas będziemy brać pod uwagę kolejność z tabeli z ostatniej w pełni rozegranej kolejki, w której wszyscy mają taką samą liczbę meczów. Pierwsza drużyna będzie mistrzem, druga wicemistrzem, trzecia zagra również w eliminacjach do Ligi Europy, a trzy ostatnie zostaną relegowane do 1. ligi - dodaje Boniek.

- Jeśli chodzi o 1. ligę, to w awaryjnej sytuacji również weźmiemy pod uwagę kolejność z tabeli w ostatniej kolejce, w której wszystkie zespoły mają tyle samo rozegranych spotkań. Różnica jest taka, że zrezygnujemy z baraży o awans do Ekstraklasy, tylko zyskają go pierwsze trzy zespoły. Na wypadek, gdy któryś z nich nie będzie spełniał wymogów licencyjnych, awansuje zespół czwarty, piąty, bądź szósty, a jeśli z czołowej szóstki 1. ligi nie znajdziemy trzech drużyn z licencją na Ekstraklasę, to w najwyższej klasie rozgrywkowej utrzyma się czternasty zespół - tłumaczy Boniek.

Nie ma zatem szans na to, aby drużyna plasująca się poniżej szóstego miejsca w 1. lidze zyskała awans.

27. kolejka Ekstraklasy rozpocznie się już w najbliższy piątek o 18 meczem ŁKS-u z Górnikiem Zabrze.

Jeśli decyzje organów publicznych uniemożliwią rozgrywanie meczów przez dłuższy czas, może zostać ustalony nowy terminarz, a rozgrywki mogą być wydłużone maksymalnie o tydzień.



Liderem rozgrywek Ekstraklasy jest Legia Warszawa, która ma osiem punktów przewagi nad drugim Piastem Gliwice. Na miejscach spadkowych znajdują się: Korona Kielce, Arka Gdynia i ŁKS.

Co z Pucharem Polski? Do półfinału awansowały już Cracovia i Lechia Gdańsk.



- Terminy Pucharu Polski pozostają aktualne. Natomiast jeżeli do 2 maja utrzyma się zakaz organizowania imprez masowych, to finał Pucharu Polski nie zostanie rozegrany na Stadionie PGE Narodowym, tylko na innym, bardziej kameralnym obiekcie - zapowiada Zbigniew Boniek.



PZPN do 29 marca zawiesił rozgrywki niższych lig (od trzeciej), a także rozgrywki lig młodzieżowych.

