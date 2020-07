Nie mogło być inaczej. Zdobywca mistrzostwa Polski Legia Warszawa obłowił się najbardziej przy podziale wpływów, jakiego dokonała Ekstraklasa SA. Do kasy legionistów trafi aż 31 301 833 zł. Na drugim biegunie jest ŁKS, który razem z dodatkiem spadochronowym, na złagodzenie skutków degradacji do 1. ligi zgarnie 8 154 708 zł.

Wicemistrz Polski - Lech Poznań dostanie od spółki zarządzającej ligą prawie pięć milionów mniej niż Legia - 26 448 039 zł, a trzeci w tabeli Piast Gliwice zarobi o ponad pięć milionów mniej od Lecha i o ponad 10 mln mniej od Legii - 20 895 750 zł.

Podział środków na zasadzie "zwycięzca bierze niemal wszystko" wywoływał coraz więcej kontrowersji, jednak Rada Nadzorcza Ekstraklasy SA na taki się właśnie zdecydowała. Kilka klubów, m.in. Wisła Kraków i Górnik Zabrze opowiadały się za bardziej równomiernym rozwiązaniem i przede wszystkim za tym, by o sposobie podziału decydowały wszystkie kluby, a nie tylko te mające reprezentację w RN.



Wisła Kraków zarobi 10 754 775 zł, blisko o dwa miliony więcej niż znajdująca się nad nią w tabeli imienniczka z Płocka.

Z kolei 11. w lidze KGHM Zagłębie Lubin wzbogaci się aż o 12 419 419 zł, podczas gdy dziesiąty Raków Częstochowa będzie się musiał zadowolić kwotą o blisko 3.5 mln niższą - 8 881 875 zł.



Górnik Zabrze, który wygrał grupę spadkową uzyska 10 085 175 zł.



Cracovia zarobiła 12 300 300 zł, a Lechia - 15 051 567 zł, przy czym obydwa te kluby mają szansę na dodatkową premię w wysokości 3 150 000 zł za zdobycie Pucharu Polski.



- Już na początku sezonu cieszyliśmy się z poziomu umów z nadawcami i sponsorami oraz oczekiwanych wysokich wypłat dla klubów. Nie spodziewaliśmy się jednak, że w trakcie sezonu przyjdzie nam stoczyć prawdziwy bój w obronie tych budżetów. Rekordowe środki, które wypłacamy obecnie klubom, to swego rodzaju nagroda za ogromny wysiłek włożony we wznowienie i dokończenie rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa - komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.