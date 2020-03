PKO Ekstraklasa. Pod lupą Wojciecha Górskiego: Najlepsi strzelcy w XXI wieku

Czterokrotny król strzelców Tomasz Frankowski, zdobywca największej liczby bramek Paweł Brożek, a może będący w Polsce jedynie przelotem demon skuteczności Nemanja Nikolić? Kto, zdaniem czytelników Interii, był najlepszym napastnikiem Ekstraklasy w XXI wieku?

Przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy to dobry czas, by z pewnego dystansu przyjrzeć się temu, co w ostatnich latach działo się na polskich boiskach. Przez ostatnie 20 sezonów na naszych boiskach pojawiło się wielu naprawdę utalentowanych napastników. Z tej okazji wybraliśmy właśnie 20 z nich, a potem uszeregowaliśmy pod względem średniej liczby bramek zdobywanej na mecz.



Jednak nie sposób tą metodą jednoznacznie przesądzić, kto był najlepszym z napastników. Być może ważniejsza od średniej bramek jest ich łączna zdobyta liczba? A może decydujące powinny być korony króla strzelców? Ktoś inny powie - piłka nożna to nie tylko zdobyte bramki, w grze liczy się także wrażenie artystyczne.



Dlatego też decydujący głos oddajemy naszym czytelnikom. Na końcu tekstu umieściliśmy ankietę, w której użytkownicy Interii sami będą mogli wskazać napastnika, który ich zdaniem zasłużył na miano najlepszego snajpera Ekstraklasy XXI wieku.



Zdjęcie Nemanja Nikolić /TOMASZ RADZIK / SE /East News

Nemanja Nikolić

Występy w Ekstraklasie: 56.



Bramki: 40.



Ratio: 0,71 bramki na mecz.



Klub: Legia Warszawa.



Zawód? Król strzelców. Spędził w Legii zaledwie półtora roku, ale i tak podbił serca każdego warszawskiego kibica. Król strzelców Ekstraklasy, Pucharu Polski, zapisał na swoje konto dwa mistrzostwa Polski, Puchar oraz występy w Lidze Mistrzów. Strzelał gola niemal za każdym razem, gdy przebywał na boisku. Po odejściu z Legii równie dobrze radził sobie w Ameryce, zdobywając tytuł króla strzelców MLS, a wcześniej trzykrotnie będąc najlepszym strzelcem na Węgrzech.



Zdjęcie Stanko Svitlica walczy o piłkę z Tomaszem Hajto podczas meczu Legia - Schalke w 2. rundzie Pucharu UEFA, październik 2002 / WOJTEK STEIN/REPORTER / East News

Stanko Svitilica

Występy w Ekstraklasie: 62.



Bramki: 40.



Ratio: 0,64 bramki na mecz.



Kluby: Legia Warszawa, Wisła Kraków.

Król strzelców sezonu 2002/03, pierwszy zagraniczny napastnik, który szturmem podbił polską ligę. W Legii strzelał gola za golem, ale później nie było już tak kolorowo. Najpierw odbił się od Bundesligi, a jego powrót do Polski okazał się kompletnym niewypałem. Nie dość, że dla Wisły Kraków zanotował tylko dwa występy, to jeszcze zraził do siebie kibiców Legii.



Zdjęcie Maciej Żurawski / Michał Klag / Reporter

Maciej Żurawski

Występy w Ekstraklasie: 165.

Bramki: 103.



Ratio: 0,62 bramki na mecz.



Kluby: Lech Poznań, Wisła Kraków.

Grał w czasach, gdy nie wyjeżdżano jeszcze z Ekstraklasy, zanim większość kibiców oswoiła się z nazwiskiem nowej gwiazdy. Z Wisłą Kraków wielokrotnie bił się o Ligę Mistrzów, zdobywał bramki w ważnych spotkaniach Pucharu UEFA. W Ekstraklasie dwukrotnie zostawał królem strzelców, a pięciokrotnie świętował mistrzostwo. Później święcił też sukcesy z Celtikiem Glasgow i Omonią Nikozja, by w sezonie 2010/11 wrócić do "Białej Gwiazdy". Uczestnik dwóch mundiali, na Euro 2008 jechał jako kapitan reprezentacji.



Zdjęcie Igor Angulo strzelił dwa gole i zaliczył asystę. To głównie dzięki niemu jego Górnik Zabrze pokonał 4-0 Wisłę Płock / Adam Starszyński / Newspix

Igor Angulo

Występy w Ekstraklasie: 96.

Bramki: 58.



Ratio: 0,6 bramki na mecz.



Klub: Górnik Zabrze.

Do Ekstraklasy awansował z Górnikiem jako król strzelców I ligi, by w pierwszym sezonie jako beniaminek awansować do pucharów. W drugim niemal w pojedynkę zapewnił Górnikowi utrzymanie, zdobywając 24 bramki i koronę dla najlepszego strzelca. W przerwanym sezonie miał już na koncie 11 bramek i należał do czołowych strzelców ligi. Zapoczątkował modę na hiszpańskich napastników w Ekstraklasie.



Zdjęcie Artjoms Rudnevs / Przemysław Jach / East News

Artjoms Rudnevs

Występy w Ekstraklasie: 56.

Bramki: 33.



Ratio: 0,59 bramki na mecz.



Kluby: Lech Poznań.

Mówisz: Rudnevs, myślisz: Hat-trick z Juventusem Turyn. Dziś trzy bramki "Starej Damie" napastnikiem Lecha Poznań można zdobyć jedynie w grze FIFA20, ale nie tak dawno "Kolejorz" potrafił sprawiać takie niespodzianki. Po wyjeździe z Ekstraklasy Łotysz całkiem nieźle radził sobie w Bundeslidze, ale karierę musiał zakończyć jeszcze przed 30., z powodu trudnej sytuacji rodzinnej.