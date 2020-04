Podczas sobotniej konferencji prasowej z Minister Sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk premier Mateusz Morawiecki wyraził zgodę na powrót pod koniec maja rozgrywek PKO Ekstraklasy. Wcześniej piłkarze wznowią treningi, zgodnie z planem opracowanym przez sztab kryzysowy, powołany przez zarząd Ekstraklasy we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Morawiecki poinformował, że sportowcy już teraz są poddani izolacji i w najbliższym czasie będą mogli wrócić do treningów, w bardzo ścisłym trybie sanitarnym, tak by po dwóch tygodniach móc przystąpić do rozgrywek piłkarskich i żużlowych. Premier zapowiedział też, że rozgrywki zostaną wznowione zgodnie z zasadami zachowania "warunków sanitarnych" i na razie będą się odbywały bez udziału publiczności (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).

- To doskonała wiadomość. Zgoda rządu na wznowienie treningów daje nam szansę na zrealizowanie planu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie 4 tygodnie wraz z ekspertami w ramach sztabu kryzysowego. Jeśli nie pojawią się niespodziewane przeciwności i sytuacja zdrowotna w kraju na to pozwoli, po przejściu okresu przygotowań liga mogłaby ruszyć 29 maja - zapowiada Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.

- Równolegle otrzymaliśmy potwierdzenie informacji z UEFA o możliwości dokończenia sezonu do 20 lipca 2020 r. Tym samym właśnie ziściły się niezbędne warunki, o których mówiłem 2 tygodnie temu i mamy szansę nie tylko wznowić, ale też dokończyć rozgrywki. To efekt naszej bardzo dobrej współpracy z prezesem PZPN, Zbigniewem Bońkiem, który mocno zaangażował się w walkę o powrót ligowego futbolu oraz wysiłku, który podjął wiceprezes Ekstraklasy, Marcin Mastalerek, w kontaktach z administracją rządową. Bazą do wszelkich uzgodnień były zasady powrotu do rozgrywek przygotowane przez sztab kryzysowy Ekstraklasy i ekspertów klubowych. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Zapracowało to na zaufanie władz państwowych, których przychylność dla futbolu zyskała silne merytoryczne umocowanie, dzięki czemu możemy wrócić do treningów w tej wciąż trudnej sytuacji - dodaje Animucki.

Zgodnie z najnowszymi regulacjami UEFA rozgrywki PKO Ekstraklasy mogą toczyć się aż do 20 lipca. Obecnie każda z krajowych federacji jest zobowiązana do podjęcia działań, mających na celu dokończenie sezonu w dotychczasowej formule.

Kluby Ekstraklasy rozegrały dotąd 26 kolejek. Oznacza to, że do rozegrania pozostały cztery serie gier sezonu zasadniczego i siedem kolejek rundy finałowej, z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową.

