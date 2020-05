Dziś odbywa się pierwsza tura testów na koronawirusa przeprowadzanych przez kluby Ekstraklasy. Odbyły się one już m.in. w Koronie Kielce oraz Arce Gdynia.

"Po ponad półtoramiesięcznej przerwie na klubowych korytarzach znów pojawili się piłkarze, którzy rozpoczynają przygotowania do wznowienia rozgrywek Ekstraklasy. W poniedziałek zawodnicy oraz sztab szkoleniowy przeszli testy na COVID-19" - poinformowała Korona Kielce.

Od 20 kwietnia pracownicy klubów mieli przechodzić izolację, by po przejściu testów i uzyskaniu wyników negatywnych rozpocząć treningi w pełnym składzie. Do końca tygodnia ma uczestniczyć w nich 13 zawodników, a od następnego - cały zespół.



- Mamy jeden określony plan co do okresu przygotowawczego. Wiemy co chcemy zrobić z drużyną, jak ją przygotować i będziemy się tego trzymać. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to piłkarze będą trenować od wtorku do soboty, po weekendzie zaplanowaliśmy zajęcia od poniedziałku do piątku - powiedział trener Maciej Bartoszek, cytowany przez oficjalną stronę Korony.



Testy przeszli też już zawodnicy Arki Gdynia, a ich wyniki mają być znane wieczorem.



Jak poinformował klub, Holendrzy Marko Vejinović oraz Fabian Serrarens, którzy byli ostatnio w swojej ojczyźnie, przechodzą obecnie kwarantannę. Wcześniej przeszli już testy na koronawirusa, które day wyniki negatywne.





