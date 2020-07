Piast Gliwice i Lech Poznań toczą korespondencyjny pojedynek o wicemistrzostwo Polski. W niedzielę trudniejsze zadanie - przynajmniej w teorii - stoi przed "Kolejorzem", który musi wziąć rewanż ze niedawny półfinał Pucharu Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Ekstraklasa rozwija się, ale piłkarze zarabiają za dużo. Wideo TV Interia

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

Po sensacyjnym tytule mistrzowskim w zeszłym sezonie, mało kto chyba liczył na powtórkę z rozrywki. I choć ciężko wierzyć, by i tym razem drużyna Waldemara Fornalika na finiszu wydarła Legii tytuł mistrzowski, to wicemistrzostwo będzie dowodem na to, że były selekcjoner stworzył w Gliwicach coś naprawdę sporego. I nie będziemy mogli już dłużej traktować Piasta jako przeciętniaka, któremu udało się sprawić gigantyczną niespodziankę.

Reklama

Gliwiczanie rywalizację w grupie mistrzowskiej zaczęli od dwóch porażek, ale później wskoczyli na właściwe tory. Najpierw zremisowali z Legią Warszawa, a ostatnio pokonali Śląsk Wrocław.

Trener Waldemar Fornalik trzyma się wąskiej grupy piłkarzy i trudno spodziewać się sensacji w wyjściowym składzie. Zwłaszcza, że ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy - zdrowych i bez pauz za kartki. Na nie muszą uważać jednak Jakub Czerwiński, Jorge Felix, Urosz Korun oraz Sebastian Milewski, którym grozi pauza w kolejnym spotkaniu z Pogonią Szczecin.



Z kolei Jagiellonia przystąpi do spotkania osłabiona brakiem filaru defensywy - z gry z powodu żółtych kartek wykluczony jest bowiem Ivan Runje. To tym gorsza informacja, że w poprzednim spotkaniu kontuzji nabawił się Bogdan Tiru i nie wiadomo, czy będzie gotów do gry przeciwko Piastowi.



Zważywszy na to, że czwarte miejsce najprawdopodobniej nie zagwarantuje gry w eliminacjach europejskich pucharów, Jagiellonia nie ma już specjalnie o co walczyć.