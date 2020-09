​Jak poinformował Departament Rozgrywek Krajowych PZPN-u, letni okres transferowy dla rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy zakończy się w poniedziałek, 5 października 2020 roku.

Pierwotnie wyznaczony termin, który przypadał na 30 września, uległ zmianie zgodnie z aktualnym zaleceniem UEFA.



Jednocześnie przedłużony został termin odnoszący się do piłkarzy bez przynależności klubowej. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia letniego okna transferowego posiadali status zawodnika wolnego, będą mogli być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego - jednak nie później niż do 1 marca 2021 roku - a następnie uprawnieni do gry.