W czwartek w siedzibie PZPN odbyło się spotkanie przedstawicieli futbolowej centrali i klubów Ekstraklasy. Dyskutowano na temat formatu rozgrywek ESA od sezonu 2021/2022. Zapadła decyzja, że do rywalizacji przystąpi 18 zespołów.

- Nie zrobię nic wbrew woli klubów - jak zapowiedział prezes PZPN-u Zbigniew Boniek tak też zrobił. Dzisiaj zaprosił do siebie przedstawicieli wszystkich klubów Ekstraklasy i wspólnie obradzono, że za niespełna dwa lata, w lipcu 2021 roku do najwyższej klasy rozgrywkowej przystąpi 18 zespołów.



- Doszliśmy do wniosku, że na koniec musimy dojść do nowego formatu ligi. To nasza wspólna decyzja. Podkreśliliśmy też fakt, że żaden format rozgrywek nie podniesie poziomu piłki klubowej. Do jego podniesienia trzeba zupełnie innych zabiegów - powiedział Interii prezes Boniek tuż po zakończeniu burzy mózgów z szefami klubów.

Postanowienie ma na razie charakter nieformalny. Zostanie usankcjonowane uchwałą na piątkowym posiedzeniu zarządu PZPN.

Awizowana zmiana nie stanowi niespodzianki. Szefowie PZPN już w ubiegłym roku byli gotowi na podjęcie takiej decyzji. Czekali tylko aż jednogłośna propozycja wyjdzie od głównych zainteresowanych, czyli od przedstawicieli klubów.

Jeśli tak się stanie, już od przyszłego roku w każdym sezonie rozgrywane będą 34 kolejki. Po raz ostatni rodzima Ekstraklasa liczyła 18 drużyn w sezonie 1997/98. Mistrzem kraju został wówczas ŁKS, dzisiaj beniaminek plasujący się na ostatnim miejscu tabeli.

Obecnie o tytuł mistrza Polski walczy 16 zespołów. Po sezonie zasadniczym stawka dzielona jest na grupę mistrzowską i spadkową. O ostatecznych losach rywalizacji decyduje siedem dodatkowych kolejek.



