Najciekawsze transfery w PKO Ekstraklasie (stan na 12.08.2020, kolejność alfabetyczna)

1. Marcos Alvarez do Cracovii (wcześniej VfL Osnabrueck)

Alvarez to jeden z czołowych strzelców 2. Bundesligi. Napastnik zdobył w poprzednim sezonie 13 bramek w 29 występach.

Kibice wiążą z nim duże nadzieje, a okazję do pokazania się będzie miał już niedługo. Cracovia w eliminacjach do Ligi Europy zmierzy się z wyżej notowanym Malmoe.

Jego umowa będzie obowiązywała do czerwca 2023 roku.

2. Filip Bednarek do Lecha Poznań (wcześniej SC Heerenveen)

Filip Bednarek całą piłkarską karierę spędził w Holandii. Swoją wartość potwierdził podczas gry na zapleczu Eredivisie, w barwach De Graafschap. Stamtąd trafił do grającego w holenderskiej 1. lidze - SC Heerenveen, dla którego rozegrał siedem spotkań na początku tego roku.

Bramkarz związał się z Lechem dwuletnią umową z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

3. Artur Boruc do Legii Warszawa (wcześniej AFC Bournemouth)

Artur Boruc powrócił do klubu z Warszawy po 15 latach. Polski bramkarz reprezentował w tym czasie barwy Celticu Galsgow, Fiorentiny, Southamptonu i Bournemouth.

Trzykrotnie udało mu się zdobyć mistrzostwo Szkocji, dwukrotnie był triumfatorem Pucharu Ligi Szkockiej i raz wygrywał w Pucharze Szkocji.

Jego kontrakt z Legią będzie obowiązywał przez najbliższy rok.