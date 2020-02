Jak informuje oficjalna strona Śląska Wrocław, nowym piłkarzem klubu został Mateusz Maćkowiak. Młody obrońca występował wcześniej w barwach RB Lipsk.

Mateusz Maćkowiak jest wychowankiem Warty Poznań. Nowy nabytek Śląska przed transferem do Niemiec występował w akademii piłkarskiej Pogoni Szczecin. RB Lipsk sprowadził go 11 lipca 2018 roku i po niespełna dwuletniej przygodzie zagranicą młody obrońca wrócił do Polski.



Zawodnik występował w drużynach młodzieżowych, jednak, jak zaznacza strona Śląska, trenował również z pierwszą ekipą RB Lipsk. - Cieszymy się, że do Śląska dołączył tak perspektywiczny zawodnik. Zależy nam, aby Mateusz rozwijał się krok po kroku, spokojnie poznając filozofię pracy trenera - stwierdził dyrektor sportowy Śląska - Dariusz Sztylka.



Śląsk zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy i w najbliższym spotkaniu wrocławianie zmierzą się z Górnikiem Zabrze.



