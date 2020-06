Marcin Cebula i Alasana Manneh zostali ukarani zawieszeniem na trzy spotkania. Taką decyzję podjęła Komisja Ligi po scysji z udziałem obu zawodników podczas meczu Górnik Zabrze - Korona Kielce (3-2).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Torino - Udinese 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Manneh i Cebula zostali ukarani czerwonymi kartkami w drugiej połowie meczu 31. kolejki Ekstraklasy Górnik - Korona. Zaczęło się od faulu na połowie Górnika, później agresywne zachowanie obu zawodników doprowadziło do większej przepychanki.

Reklama

Arbiter tamtego starcia Paweł Raczkowski ukarał obu zawodników bezpośrednimi czerwonymi kartkami.



Grając w dziesiątkę Korona doprowadziła do wyrównania, a później prowadziła nawet z Górnikiem 2-1. W końcówce jednak zabrzanie zdobyli dwie bramki i zepchnęli kielczan w głąb strefy spadkowej.



Komisja Ligi zdecydowała o przedłużeniu kary zawieszenia Cebuli i Manneha do trzech spotkań.



Komunikat Komisji Ligi:

"Na zawodnika Górnika Zabrze Alasanę Manneha nałożono karę dyskwalifikacji w 3 meczach Ekstraklasy. Zawodnik otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu Górnik Zabrze - Korona Kielce w 31. kolejce Ekstraklasy.



Na zawodnika Korony Kielce - Marcina Cebulę nałożono karę dyskwalifikacji w 3 meczach Ekstraklasy. Zawodnik otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu Górnik Zabrze - Korona Kielce w 31. kolejce Ekstraklasy".



Zdjęcie Alasana Manneh i Marcin Cebula / Andrzej Grygiel / PAP



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>