PKO Ekstraklasa. Legia nie okazała łaski. Zaczepka i odwet przy Łazienkowskiej

Dla Legii Warszawa był to mecz w zasadzie bez stawki. Podopieczni Kosty Runjaicia już wcześniej byli pewni drugiego miejsca w tabeli na mecie sezonu. Ostatnią potyczką chcieli tylko efektownie zamknąć kończący się sezon.

Sobotnie spotkanie miało zupełnie inną wagę dla piłkarzy Śląska Wrocław . Jechali do stolicy niepewni utrzymania w krajowej elicie, plasując się w tabeli tuż "nad kreską". Czekał ich mecz o być albo nie być .

I to było widać od pierwszych fragmentów konfrontacji. Goście dominowali na murawie przez pierwsze pół godziny , a prowadzenie objęli już w szóstej minucie gry. Z linii pola karnego bez przyjęcia uderzył Erik Exposito i było 0-1.

Popisowy odwet Legii. Wrocławianie inkasują trzy ciosy, ale... zostają w Ekstraklasie

Końcówka pierwszej odsłony należała do Legii. Najpierw strzałem z dystansu wyrównującą bramkę zdobył Rafał Augustyniak, a krótko przed zejściem do szatni sprzed pola bramkowego przymierzył nie do obrony Maciej Rosołek.