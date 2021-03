PKO Ekstraklasa. Legia gra we Wrocławiu, ciekawie w Szczecinie

Lider Legia Warszawa zagra w niedzielę we Wrocławiu ze Śląskiem w 20. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Druga w tabeli Pogoń Szczecin podejmie tego dnia Lecha Poznań, z którym w pierwszej rundzie wygrała w grudniu na wyjeździe aż 4-0.

Legioniści do meczu we Wrocławiu przystąpią podrażnieni środową porażką u siebie w ćwierćfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice 1-2. W ekstraklasie podopieczni Czesława Michniewicza spisują się jednak znacznie lepiej - mają 39 punktów i już o cztery wyprzedzają "Portowców". Obrona tytułu wydaje się więc coraz bardziej realna.



Natomiast Śląsk - po serii słabszych występów - przełamał się w poprzedniej kolejce, wygrywając u siebie ze szczecińskim zespołem 2-1 i w tabeli jest piąty (28).



Niedzielny mecz we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 17.30. Wcześniej tego dnia, o 15.00, Pogoń podejmie Lecha.



Poznański zespół - mimo dwóch ostatnich zwycięstw w lidze (1-0 ze Śląskiem i 2-1 w derbach z Wartą) - zajmuje dopiero ósmą lokatę. Na dodatek odpadł we wtorek w ćwierćfinale Pucharu Polski, przegrywają u siebie zasłużenie z Rakowem Częstochowa 0-2.



Motywacji "Kolejorzowi" w Szczecinie na pewno jednak nie zabraknie. Lech spróbuje zrewanżować się Pogoni za dotkliwą porażkę 0:4 u siebie 16 grudnia, w zaległym meczu rundy jesiennej.



Okazja będzie chyba dobra, ponieważ szczeciński zespół dostał ostatnio zadyszki. Jeszcze niedawno prowadził w tabeli, ale w trzech kolejnych meczach ligowych zdobył zaledwie jeden punkt, z czego dwa ostatnie spotkania przegrał.



Najbliższą serię rozpocznie piątkowe starcie (jedyne tego dnia) coraz lepiej spisującej się Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. Jednak już dzień wcześniej nie zabraknie emocji w ekstraklasie.



Zanim bowiem rozpocznie się 20. kolejka, odbędzie się w czwartkowy wieczór zaległy mecz zamykającej tabelę Stali Mielec z Wisłą Płock.



Dla mielczan, wciąż czekających na pierwsze w 2021 roku zwycięstwo, najbliższe dni będą intensywne. Już w niedzielne południe podopieczni Leszka Ojrzyńskiego ponownie wybiegną na boisko, tym razem w wyjazdowym spotkaniu z półfinalistą Pucharu Polski Piastem.



Mimo odnotowanych niedawno przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w zespole Podbeskidzia Bielsko-Biała, sobotni mecz tej drużyny u siebie z Lechią Gdańsk ma odbyć się zgodnie z planem - poinformowano.



Nowe badania przeprowadzone wśród członków zespołu potwierdziły, że sytuacja zdrowotna nie uległa pogorszeniu. Dzień wcześniej klub z Bielska-Białej informował, że sprawa dotyczy "sześciu członków zespołu".



Ciekawie na boisku w sobotę może być też m.in. w Bełchatowie, gdzie występujący tam w roli gospodarza trzeci w tabeli Raków podejmie wieczorem Cracovię.



Smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że oba zespoły w wyniku losowania trafiły na siebie w półfinale Pucharu Polski (to spotkanie zaplanowano na 20 lub 21 kwietnia w Krakowie).



Dwudziestą kolejkę zakończy poniedziałkowy mecz w Grodzisku Wielkopolskim Warty Poznań z Wisłą Płock.



Program piłkarskiej ekstraklasy:



Zaległy mecz (z 16. kolejki):



czwartek, 4 marca

Stal Mielec - Wisła Płock (godz. 20.30; sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia).



20. kolejka:



piątek, 5 marca

Wisła Kraków - Górnik Zabrze (20.30; sędzia Mariusz Złotek z Gorzyc)



sobota, 6 marca

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk (15.00; Zbigniew Dobrynin z Łodzi)

KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (17.30; Paweł Raczkowski z Warszawy)

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków (20.00; Jarosław Przybył z Kluczborka; mecz w Bełchatowie)



niedziela, 7 marca

Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec (12.30; Damian Kos z Wejherowa)

Pogoń Szczecin - Lech Poznań (15.00; Bartosz Frankowski z Torunia)

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (17.30; Sebastian Jarzębak z Piekar Śląskich)



poniedziałek, 8 marca

Warta Poznań - Wisła Płock (18.00; Krzysztof Jakubik z Siedlec, mecz w Grodzisku Wlkp.)