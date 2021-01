​PKO Ekstraklasa. Lechia Gdańsk wypożyczyła Rafała Kobrynia do Korony Kielce

Rafał Kobryń do końca obecnego sezonu będzie występował w Koronie Kielce, która zajmuje dopiero jedenaste miejsce w Fortuna 1. Lidze. 21-letni obrońca nie dostawał zbyt wielu szans od trenera Piotra Stokowca, dlatego Lechia Gdańsk wydała zgodę na wypożyczenie.

Rafał Kobryń to wychowanek Lechii Gdańsk, w której grał od 2015 roku. Do pierwszego zespołu przedostał się trzy lata później, jak do tej pory wystąpił w 12 oficjalnych spotkaniach "biało-zielonych". Trener Piotr Stokowiec nie korzystał z 21-letniego obrońcy w rundzie jesiennej, dlatego klub znad morza wyraził zgodę na wypożyczenie piłkarza do Korony, obecnie jedenastej drużyny Fortuna 1. Ligi. O wypożyczeniu informowaliśmy już pod koniec grudnia, kielecki klub jednak dopiero teraz potwierdził nasze wcześniejsze doniesienia.

Trener Maciej Bartoszek nie boi się stawiać na młodych zawodników. - Cieszę się, że dołączyłem do kieleckiego klubu. Liczę na to, że dostanę szansę na grę, będę mógł się rozwijać i pomóc drużynie w walce o awans. Korona ma bardzo perspektywiczny zespół - powiedział Rafał Kobryń, cytowany przez oficjalną stronę kielczan.

To nie jest pierwsze wypożyczenie w karierze młodego defensora. Sezon 2018/2019 spędził w Chojniczance Chojnice, a trenerem tego zespołu był wówczas Maciej Bartoszek. Panowie znów będą mogli razem współpracować. - Od czasów naszej wspólnej pracy w Chojniczance zrobił widoczne postępy. Rozegrał kilka dobrych spotkań w Ekstraklasie. Jest to bardzo ambitny obrońca, dobrze grający w kontakcie z rywalem, silny fizycznie. Jest wiele elementów które skłoniły nas do tego transferu - dodał szkoleniowiec.

Korona poprzednią rundę zakończyła przegranym meczem na własnym boisku z Radomiakiem Radom (0:2). Złocisto-krwiści do zmagań na zapleczu PKO Ekstraklasy wrócą 20 lutego, kiedy zagrają na wyjeździe z Widzewem Łódź.

