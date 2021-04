​PKO Ekstraklasa. Lechia Gdańsk. Łukasz Zwoliński nie zagra do końca sezonu

Lechia Gdańsk w ostatnich trzech spotkaniach sezonu 2020/2021 będzie musiała sobie radzić bez Łukasza Zwolińskiego. Napastnik Biało-Zielonych wypadnie z ostatnich pojedynków z powodu kontuzji, której nabawił się w starciu z Legią Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Julian Nagelsmann nowym trenerem Bayernu Monachium. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Łukasz Zwoliński podczas niedzielnego meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (0-1) wpadł na słupek. Napastnik drużyny znad morza walczył o piłkę z Arturem Borucem. Piłkarz dzięki interwencji sztabu medycznego dokończył spotkanie. Niestety zdarzenie ma pewne skutki.

Reklama

- Dodatkowe badania obrazowe wykonane po meczu potwierdziły, że zdarzenie nie tylko wyglądało groźnie, ale jego konsekwencją jest kontuzja, z powodu której Łukasz Zwoliński musi przedwcześnie zakończyć bieżący sezon. U naszego napastnika stwierdzono pęknięcie jednego z żeber - przekazał Maciej Pawlak z kliniki Rehasport, I lekarz klubowy Lechii, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Szybki powrót na boisko jest niemożliwy. - To bolesny uraz, do którego wyleczenia potrzeba przede wszystkim czasu. Szacujemy, że Łukasz będzie ponownie gotowy do gry za ok. 4 do nawet 6 tygodni. Wszystko będzie zależeć od tego, jak szybko będzie się goiła kontuzja. W tym okresie Łukasz będzie przechodził rehabilitację - dodał Robert Dominiak, koordynator sztabu medycznego Lechii Gdańsk.

28-latek w tym sezonie wystąpił w 22 spotkaniach ligowych, w których zdobył dla Biało-Zielonych sześć bramek.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź