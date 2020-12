​PKO Ekstraklasa jak NBA? Tego chce prezes

Ekstraklasa rozpoczyna konkurs ofert na obsługę technologiczną serwisu wideo-streamingowego Ekstraklasa.TV. "Ważnym wzorcem jest dla nas NBA" - twierdzi Marcin Animucki prezes zarządu Ekstraklasa SA.

Ekstraklasa uruchomiła ligowy serwis streamingowy - Ekstraklasa.TV - w sierpniu 2019 roku. Teraz rozpisano konkurs na ofertę obsługi technologicznej serwisu. Ma on wyłonić kompleksowego dostawcę usług od sezonu 2021/22. Obecnie ligowa spółka prowadzi badanie rynku pod kątem dostępnych rozwiązań technologicznych.

- Cały czas przyglądamy się różnorodnym platformom streamingowym, by wykorzystywać najlepsze światowe doświadczenia w naszym serwisie. Ważnym wzorcem jest dla nas NBA TV, który jest świetnie przemyślanym projektem od strony strategicznej. Chcielibyśmy też, by podobnie jak to robią Hiszpanie w LaLiga SportsTV - stwierdził prezes zarządu Marcin Animucki.

W sprawozdaniu za rok finansowy 2019/2020 Ekstraklasa podała, że na Ekstraklasa.TV zarejestrowało się 170 tys. użytkowników, a ci z zagranicy za dostęp do transmisji zapłacili prawie 50 tys. euro - podaje serwis wirtualnemedia.pl.

MR