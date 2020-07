Nie ma przypadku w tym, że ŁKS oraz Korona Kielce po sezonie pożegnają się z Ekstraklasą, a wkrótce dołączy do nich Arka Gdynia. Nie można utrzymać się w lidze bez zdobywanych bramek. A 16 napastników tych drużyn zdobyło razem... 15 bramek.

Tak jest, w poprzednim zdaniu nie wkradł się żaden błąd. Wszyscy napastnicy ŁKS-u, Korony Kielce oraz Arki Gdynia łącznie zdobyli mniej bramek niż w pojedynkę Christian Gytkjaer, snajper Lecha Poznań. I dokładnie tyle samo co Jorge Felix z Piasta Gliwice.

ŁKS:

Zacznijmy może od końca, a więc od drużyny, która jako pierwsza straciła szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Najlepszym strzelcem ŁKS-u do dziś pozostaje... sprzedany zimą do Lecha Poznań Dani Ramirez. Pomocnik zdobył dla beniaminka sześć bramek.



W końcówce sezonu trener Wojciech Stawowy próbował ratować Ekstraklasę duetem napastników Samu Corral - Jakub Wróbel, ale problem w tym, że... żaden z nich nie zdobył ani jednej bramki.



Wcześniej na placu boju przebywali zazwyczaj Łukasz Sekulski oraz Rafał Kujawa. Każdy z nich zapisał na swoje konto cztery bramki. Z tym, że Sekulski strzelać skończył w sierpniu, a Kujawa już w maju. Trzy z czterech trafień Kujawy to zresztą efekt jednego spotkania - hat-trick przeciwko Koronie Kielce.



Najlepszy strzelec: Dani Ramirez (pomocnik) - 6 bramek,



Dorobek napastników:



Łukasz Sekulski - 4 bramki (18 meczów),



Rafał Kujawa - 4 (15),



Jakub Wróbel - 0 (12),



Samu Corral - 0 (10),



Jewhen Radionow - 0 (2).



Korona Kielce:

Jeszcze gorzej pod względem skuteczności napastników jest w Koronie Kielce. Z klubu przed sezonem odeszli gwarantujący przyzwoitą liczbę bramek Elia Soriano oraz Felicio Brown Forbes, a już wcześniej klub stracił Nikę Kaczarawę.



Ich zastępcy kompletnie nie wypalili - Michal Papadopulos zdobył ledwie trzy bramki, ale... jest jedynym napastnikiem Korony, który przez cały sezon zdobył jakiegokolwiek gola w lidze! Uroszowi Duranoviciowi nie udało się to w żadnym z 20 występów, a Michał Żyro po słabej rundzie został oddany na wypożyczenie do Stali Mielec.



Korona próbowała ratować się zimą wypożyczeniem... Bojana Czeczaricia, który zasłynął tym, że nie strzelił ani jednego ligowe gola dla Cracovii. Cóż, nie strzelił także dla Korony.



Najlepszy strzelec: Adnan Kovaczević (środkowy obrońca) - 5 bramek.



Dorobek napastników:



Michal Papadopulos - 3 bramki (26 spotkań),



Urosz Duranović - 0 (20),



Michał Żyro 0 (13),



Bojan Czeczrić 0 (7),



Wato Arveladze 0 (4).