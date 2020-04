Wciąż nie wiadomo kiedy - ani czy - uda się rozegrać pozostałe spotkania tego sezonu Ekstraklasy. W grę wchodzą także terminy w lipcu i sierpniu. Wówczas problemem może być rozwiązanie kwestii piłkarzy, których kontrakty wygasają 30 czerwca. Dla których klubów może być to największy kłopot, a które nie mają się czego obawiać?

Arka Gdynia

14 zawodników kończy kontrakt 30 czerwca. Sporo zawodników Arki miało umowę jedynie do końca roku. Na szczęście - dla jej kibiców - niekoniecznie byli to najważniejsi piłkarze w drużynie, ale i tak na obszernej liście znalazło się sporo nazwisk z wyjściowego składu. Należą do nich Damian Zbozień, Adam Deja, czy Dawit Schirtladze, który jako jeden z nielicznych zdobywał bramki dla Arki. Z klubem mogą pożegnać się także obrońcy - Luka Marić, Frederik Helstrup i Adam Danch.



Cracovia

5 zawodników. W przypadku "Pasów" to niewielu zawodników, ale akurat padło na graczy kluczowych. Za takich trzeba uznać doświadczonych Janusza Gola i Cornela Rapę. Kapitan oraz prawy obrońca spędzali na boisku odpowiednio 87 i 96 procent możliwego czasu gry w tym sezonie.

Górnik Zabrze

9 zawodników. Tutaj także sytuacja nie wygląda dobrze. 30 czerwca wygasa bowiem kontrakt Igora Angulo i wszystko dotychczas wskazywało na to, że nie zostanie on przedłużony. Problemem może być też odejście bramkarza Martina Chudy'ego, skrzydłowych - Erika Jirki oraz Kamila Zapolnika, czy doświadczonego Szymona Matuszka.



Jagiellonia Białystok

5 zawodników. Lista Jagiellonii jest krótka, ale widnieje na niej sporo znanych nazwisk. To przede wszystkim piłkarze, którzy przyszli do klubu zimą i jeszcze nie zdążyli na dobre udowodnić swojej wartości dla zespołu - mowa o Macieju Makuszewskim, Arielu Borysiuku oraz Dejanie Iliewie. Niepewna jest także przyszłość Jakuba Wójcickiego, zazwyczaj podstawowego piłkarza "Jagi".

Korona Kielce

20 zawodników. Jakub Osobiński, Adnan Kovaczević, Ivan Marquez, Piotr Pierzchała, Jacek Kiełb, Petteri Forsell, Ognjen Gnjatić, Jakub Żubrowski, Marcin Cebla, Urosz Duranović, Bojan Czeczarić, Michal Papadopulos - to nie skład z ostatniego spotkania Korony, ale część listy zawodników, których kontrakt z Koroną wygasa z końcem czerwca. Wliczając w to piłkarzy wypożyczonych, z Kielcami może pożegnać się aż 20 piłkarzy. To zespół z bardzo krótkim terminem ważności...



Lech Poznań

6 zawodników. Kibiców Lecha martwi z pewnością jeden - Christian Gytkjaer. Najlepszy strzelec "Kolejorza" ma w ostatnich dwóch latach monopol na grę w ataku i dzięki swoim bramkom dostał nawet szansę w reprezentacji Danii. Kontrakty wygasają także dwóm bocznym obrońcom z Ukrainy - Wołodymirowi Kostewyczowi oraz Bogdanowi Butce.

Lechia Gdańsk

8 zawodników. Co najmniej dwie duże straty poniesie Lechia - odejścia Filipa Mladenovicia i Błażeja Augustyna w nowym sezonie wydają się nieuniknione, a mowa tu o dwóch ważnych filarach defensywny gdańskiego klubu. Kontrakty wygasają też nowym zawodnikom, jak Kristers Tobers czy Kenny Saief, do których kibice nie zdążyli się jeszcze przyzwyczaić.



Legia Warszawa

5 zawodników. Sytuacja Legii jest o tyle kłopotliwa, że dotyczy obu bramkarzy. Radosław Majecki ma już podpisany kontrakt z AS Monaco, ale w przypadku Radosława Cierzniaka Legia nie powinna mieć wielkich problemów z przedłużeniem umowy. Kontrakty kończą się też Luisowi Rochy, Inakiemu Astizowi oraz Mateuszowi Praszelikowi.

Łódzki Klub Sportowy

5 zawodników. Beniaminka trzeba pochwalić za naprawdę rozsądne budowanie kadry. Zaledwie pięciu zawodników może odejść latem za darmo i nie jest to żaden z kluczowych piłkarzy. Ba, najczęściej nie byli to nawet podstawowi zawodnicy, choć Artur Bogusz, Kamil Rozmus, czy Rafał Kujawa rozegrali kilkanaście spotkań w sezonie.

Piast Gliwice

9 zawodników. Z dobrych wiadomości? Umowa Gerarda Badii prawdopodobnie lada moment zostanie przedłużona. Ze złych? W kolejce czekają umowy m.in. Jorge'a Feliksa, Urosza Koruna, Toma Hateleya oraz Patryka Sokołowskiego. To zazwyczaj podstawowi, a nawet kluczowi piłkarze w układance Waldemara Fornalika.



Pogoń Szczecin

3 zawodników. W kwestii Ricardo Nunesa wszystko jest już jasne - to jego ostatni sezon w Pogoni. Do wyjaśnienia pozostają kwestie Davida Steca oraz Huberta Matynii. Niedawno kontrakty z "Portowcami" rozwiązali Soufian Benyamina i Zvonimir Kożulj.

Raków Częstochowa

5 zawodników. Drugi z beniaminków też nie jest w złej sytuacji. Kontrakt kończy się co prawda Jarosławowi Jachowi, ale jest to właściwie jedyny zawodnik, który miał pewne miejsce w wyjściowym składzie. Poza nim na liście widnieje m.in. Rusłan Babenko (przeplatał występy w wyjściowym składzie z ławką rezerwowych), czy bramkarz Michał Gliwa (rozpoczął sezon w bramce, ale później trafił na ławkę).

Śląsk Wrocław

12 zawodników. I to kilku naprawdę wartościowych dla Śląska. Przede wszystkim bolesne może być odejście Roberta Picha, ale w ostatnim czasie regularnie minuty łapali też Lubambo Musonda, Michał Chrapek, Filip Marković i Filip Raicević. Do tego dochodzi kontuzjowany ostatnio Łukasz Broź i jego zastępca Kamil Dankowski.



Wisła Kraków

15 zawodników. Wyróżnić można tu kilka grup - część stanowią starsi zawodnicy. O ile z Kubą Błaszczykowskim sytuacja jest dość jasna, tak przedłużenie kontraktów z Marcinem Wasilewskim (w tym roku skończy 40 lat), Pawłem Brożkiem (37) i Rafałem Boguskim (36) będzie zapewne uzależnione od ich zdrowia. To także piłkarze wypożyczeni - Lubomir Tupta, Alon Turgeman, Nikola Kuveljić czy Hebert. Do tego dochodzą piłkarze tacy jak Kamil Wojtkowski, Lukas Klemenz, Michał Mak i Krzysztof Drzazga...

Wisła Płock

12 zawodników. Płocczanie także mogą mieć spory problem, bo kontrakt 30 czerwca wygasa Dominikowi Furmanowi - bezsprzecznie najważniejszej postaci "Nafciarzy". Do tego dochodzą inni podstawowi piłkarze - Jakub Rzeźniczak, Cezary Stefańczyk, Grzegorz Kuświk, Tomas Daehne, Michał Marcjanik, Angel Garcia, Suad Sahiti...

Zagłębie Lubin

9 zawodników. Alan Czerwiński i Bartosz Kopacz już mają podpisane kontrakty z nowymi klubami - odpowiednio z Lechem Poznań i Lechią Gdańsk. Z piłkarzy pierwszego wyboru trenera Martina Szeveli w grupie zawodników z wygasającymi kontraktami jest jeszcze Jakub Tosik.